Kas sina oled haritud mees? Saa teada!

1. Mees suudab olla iseenda meelelahutaja

«Mul on igav!» on väljend, mida kasutavad väikesed lapsed. Nad otsivad kedagi, kes neid lõbustaks, kes söödaks neile ette mingi meeltlahutava tegevuse. Ometigi on mehi, kellele jääb see lapsus külge. Nad ei suuda end ise lõbustada ning seega vajavad enda kõrvale kedagi, kes teeks seda nende eest.

Lastel on pidevalt igav, kuna nende keskendumisvõime ühele tegevusele on üürike. Nad mängivad ühe mänguasjaga hetkeni, mil nad enam ei soovi. Haritud mees suudab aga keskenduda, lahendamaks ülesandeid, viies läbi vestlusi või sukelduda raamatusse pikemaks ajaks, kuna tal on keskendumisvõime välja arenenud.

2. Suudab olla ka sõbrale meelelahutaja

Haritud mees suudab olla seltskonnahing, kes hoiab vestlust elavana ja haarab arutelusse ka sõpru kaasa. Tal on alati mõni huvitav ja kaasahaarav jutt varnast võtta, sest ta on kursis värskete uudislugude ja teaduslike läbimurretega. Haritud mees mõistab, mis tema sõpru huvitab ning saab pakkuda neile täpselt seda, mis nende meeli köidab.

3. Haritud mees suudab ideid seedida

Ei ole ju kuigi raske olla avatud uutele ideedele. Viimaste aastate uuringud on aga näidanud, et kui saabub idee, mis on meie vaadetega vastuolus, siis tehakse see maha. Teisisõnu väärtustavad inimesed enda ideid kõrgelt, samal ajal kui teiste ideed kõigest tolm kapinurga peal. Kõik eelnev tõestab, et teiste ideede seedimine ei tule loomulikust intelligentsist.

Haritud mees aga suudab seedida ka selliseid ideid, mis on tema vaadetega täielikult vastuolus. Seedimine ei tähenda aga seda, et kohe nõustutakse ning oma vaateid täielikult muudetakse. Kui tekib võimalus, siis pigem uuritakse distantsilt, kas tegu on «ussitanud õuna» või uue mõttekaaslasega. Meestel, kes suudavad mõelda teise inimese tasemel, on suurem võimalus leida endale mõttekaaslasi.