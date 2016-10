Meestele: üks väike saladus, mis muudab sind parimaks voodipartneriks

Seksist ei saa iial küllalt, sellest võib vist lõpmatuseni kirjutada. Seks on oluline osa meie elust ning uusim uuring aitab veelgi heita valgust sellele, kuidas linade vahel teineteisega paremini suhestuda.

Mirror esitab kõigepealt aga küsimuse: kui sina, mees teaksid üht väikest liigutust, mis parandab su partneri jaoks suguühte naudingut 30 protsendi võrra, kas sa tahaksid seda teada? Sest tuleb välja, et selline liigutus on just olemas, kuid üle poolte meestest ei viitsi seda ette võtta – see muidugi valmistab naistele meelehärmi.

Muret ei tasu aga tunda, tegemist pole mingi ülikeerulise positsiooniga või ammuunustatud Kama Sutra tarkusega. Asi on väga lihtne: suguühtejärgne kaisutamine tõstab naiste naudingut 30 protsenti.

Kanada seksuaaltervise keskus ja Trojani kondoomide valmistajad viisid läbi uuringu, mis tõestas, et «järelmäng» on naiste jaoks sama oluline kui eelmäng, samas 53 protsenti meestest eelistab pärast ühet kas jalga lasta või kiirelt muude tegemiste kallale asuda. Uuringu juht dr Robin Milhausen kinnitas, et tegemist on kõige kiirema ja lihtsama viisiga, kuidas hüppeliselt parandada iga suhet. Kaisutamise terviseks!