Viis küsimust, mis aitavad tuvastada: kas su kaaslane on abieluks sobiv?

Sellegi poolest tuleb aeg, kus sa hakkad mõtlema abielule ja sellele, kas sinu kaaslasest saaks sulle hea partner abielus. Olenemata sellest, et sa oma meest armastad, siis on mõned asjad, millest ei saa mööda vaadata, kui asi puudutab abielu, vahendab Verily Magazine. Kui sa mõtled, kas su mees on sobiv abielukandidaat või mitte, siis küsi endalt need viis küsimust.

1. Kas su kaaslane unistab sellest, et ühel päeval abielluda?

Väga palju paare ei räägi üldse esimesed paar aastat sellel teemal ja seetõttu sa ei pruugi isegi teada, kas ta soovib üldse kunagi abielluda. Tõsiasi on see, et suhe peaks olema pidevas arengus mitte paigal seisma. Sa pead oma kaaslasega rääkima, millisena näeb tema oma tulevikku ette ja kas teie nägemused ühtivad? Muidu võid avastada ennast suhtest, mis ei vii sinu jaoks mitte kuhugi, sest tuleb välja, et su kaaslane ei tahagi abielluda.

2. Kas ta jääb sinuga tülitsedes väärikaks?

Paarid, kes on juba mõnda aega koos olnud, teavad, et tülid on normaalsed ja neid tuleb ikka vahepeal ette. Kõige hullem on see, kui tüli käigus ei suudeta jääda üksteise suhtes väärikaks, vaid hakatakse õigustama ja kritiseerima. Teine halb äärmus on see, kui ei tülitseta üldse, vaid tehakse kõik igasuguse konflikti vältimiseks. Selline käitumine võib tulevikus viia rahulolematuseni või lahutuseni.

3. Kas ta jagab sinuga oma kõige tähtsamaid elueesmärke?

Selleks, et olla õnnelikus abielus, ei pea teil olema kõik ühine, aga abielu on palju lihtsam, kui sul ja su tulevasel abikaasal on sarnased või ühilduvad eesmärgid. Mõned teemad, mis võiksid olla ühised on näiteks laste saamine (kas mõlemad tahavad lapsi ja millal), reisimine ja elukvaliteet.

4. Kas ta jagab sinu väärtusi?

Meie isiklikud väärtused mõjutavad seda, mida me teeme ja milline inimene meist saab, seetõttu on oluline, et su kaaslane suudaks olla su kõrval ka siis, kui sa kasvad ja arened. See võib tunduda praegu ebaoluline, aga mõtle, kas sina ja su mees näete maailma ühte moodi või erinevalt?

5. Kas sa tunned ennast temaga koos turvaliselt?

See ei tähenda ainult füüsilist turvalisust ja sellisel juhul pead sa ennast nii või teisiti kokku võtma, et see suhe parem varem, kui hiljem ära lõpetada. Turvaline tunne tähendab ühtlasi ka seda, et sa oled valmis olema haavatav ja julged oma kaaslasega jagada oma tundeid, arvamust ja soove. Vastastikkune usaldus ja turvatunne on suhtes äärmiselt olulised.