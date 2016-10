Seitse jooki, mis toovad hea une

Rahustava joogi all ei pea me muidugi silmas alkoholi, sest alkohol rikub oluliselt une kvaliteeti ja ei lase rahus magada. Pure Wow nimetab jooke, mis aitavad päriselt paremini uinuda või magada, kuid ka neid tuleks rüübata umbes tund aega enne magama minekut ja mitte hiljem.

Kummelitee

Kummeliteed on taime unekvaliteedi parandajana tarvitatud juba sajandeid ja seda heal põhjusel. Ka uurinud on tõestanud, et kummeliteel on kerge rahustav mõju.

Palderjanijuure tee

Teinegi sajandeid vana abivahend on palderjanijuur, mis vähendab unetuse sümptomeid. Palderjanijuure teel on väga tugev maitse. Selleks, et see paremini alla läheks, tasub tee sisse lisada teisi taimi, näiteks kummelit või sidrunit.

Kirsimahl

Hapudest kirssidest tehtud kirsimahl sisaldab melatoniini, mis tekitab head und ja aitab reguleerida inimese sisemist kella.

Piim

Klaasike piima mõjub tõepoolest rahustavalt. Selles on aminohapet trüptofaani, mis paneb aju tootma uimastavat serotoniini. Lisaks on piimas kaltsiumi, mis aitab stressi vähendada.

Mandlipiim

Kui sul on laktoositalumatus või sulle lihtsalt ei maitse lehmapiim, võid juua ka mandlipiima, milles on palju kaltsiumi ja magneesiumi ning mis aitab kauem magada.

Banaanismuuti

Lisa oma õhtuse trennijärgse smuuti sisse banaani, milles on palju trüptofaani, magneesiumi ja kaaliumi. Veelgi parem, kui segad sinna sisse lisaks mandlipiima ja pähklivõid.

Kõik, milles on mesi

Lisa mett mistahes joogi sisse, et see mõjuks sulle uinutavamalt. Mees peituvad looduslikud suhkrud tõstavad keha insuliini taset just nii palju, et trüptofaan pääseks paremini ajju.