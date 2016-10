Viis stereotüüpset arvamust naiste kohta, kellel ei ole lapsi

Need naised, kes on teadlikult valinud näiteks karjäärile pühendumise või ei taha mingil muul põhjusel (hetkel või üldse) lapsi saavad kahjuks automaatselt ühiskonna pahameele osaks. Nende kohta arvatakse tihti asju, mis ei vasta tõele. Bustle vahendusel purustame viis müüti naiste kohta, kellel ei ole lapsi.

1. Nad soovivad, et neil oleksid lapsed.

Inimesed arvavad, et iga naise loomulik instinkt on saada ja tahta lapsi, seetõttu arvatakse, et naisel kellel ei ole lapsi soovivad kindlasti, et nende elu oleks selles osas teistmoodi. Mõnikord on see tõesti nii, et naised tahavad, aga ei saa lapsi. Teinekord ei ole see üldse nii, sest naised teevad teadliku valiku näiteks karjääri kasuks ja tunnevad, et lastekasvatamine ei ole üldse nende teema.

2. Nad ei ole veel seda õiget leidnud.

See on tegelikult kõige vähem levinud põhjus, miks naisel lapsi ei ole. Tegelikult on põhjuseks finantsprobleemid, soov olla emotsionaalselt valmis, soov olla vaba ja soov pühenduda oma karjäärile.

3. Nad on üksildased.

See on täielik müüt, väga paljud naised naudivad oma elu ja ei ole mitte üksildased. Inimesed arvavad, et nad peaksid lasteta naisele kaasa tundma, aga see ei ole nii. Ei ole põhjust tunda kaasa inimesele, kes on selle tee ise valinud ja see, kui naisel ei ole lapsi, ei tähenda, et teda ei ümbritseks inimesed, kes teda armastavad.

4. Nad ei ole hoolitsevad.

See on vale, sest väga palju naised, kes on emad, ei ole ka hoolitsevad. Naisel ei pruugi olla lapsi, aga see ei tähenda, et ta ei hooliks oma perest või sõpradest ja ei hoolitseks nende eest.

5. Nad ei ole naiselikud.

Inimestel on selline arusaam, et ollakse, kas totaalselt naiselikud või mehelikud, aga tegelikult võid sa olla mõlemat. Sa võid olla «mittenaiselik» ja mitte tahta lapsi, aga sellegi poolest armastada naiselikke kleite kanda ja teisi naiselikke asju teha. Lühidalt öeldes ei tähenda see, et naine ei taha lapsi, mitte midagi muud, kui seda, et naine ei taha lapsi.