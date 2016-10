Pikima traditsiooniga toidumess tuleb taas!

Igal aastal meelitab toidumess Tallinnasse kohale ligi 6000 proffi ja 3000 toiduhuvilist, kes tulevad tutvuma uute pakkujate, uudistoodete ning toidutrendidega. Eesti Näituste messikeskuse täidavad Eesti toiduainetööstuse, toitlustuse, hotellinduse, müüjate ja vahendajate esindajad. Kohal on ka toiduprofid lähinaabrite juurest, sest tegemist on Baltimaade suurima ärilt-ärile-tüüpi valdkonnasündmusega. Kahel esimesel messipäeval on oodatud vaid ärikülastajad, laupäeval, 29. oktoobril on uksed avatud kõigile toidusõpradele.

Peakorraldaja Tiit Sarv kutsub kõiki huvilisi kindlasti osalema: «Esimesed kaks päeva on tõesti mõeldud selles valdkonnas tegutsevatele professionaalidele, ettevõtete juhtidele, otsustajatele, aga laupäeval, 29. oktoobril ootame kõiki toidusõpru peredega. Messiprogramm on tihe, näiteks degusteeritakse ja hinnatakse jõulutooteid. Sel aastal avame uudisena teemaalad: juustutänava, pagaritänava, käsitööõllede nurga, kohal on talutooted Eestimaa eri paigust. Külastajate kaasaelamisel selgub 20. Eesti meister – aasta kelner 2016. Koolitoitlustajatele on suunatud erialane teabepäev – kalapäev!»

Tallinn FoodFesti profiprogrammis on traditsiooniliselt võistlused kokkadele – aasta kokk ja noorkokk. Selguvad parimad noored kondiitrid ja pagarid kutseõppeasutustest. 20. korda jagatakse välja tiitel aasta parimale kelnerile Eestis. Baarmenid võistlevad edasipääsu ja õiguse eest Eestit esindada rahvusvahelisel Riga Black Balsam Global Challenge konkursil. Teabepäevadel arutletakse kaubanduse, pakendi ja toitlustuse ning majutuse päevaprobleemide üle.

Toidumess, mille Profexpo algatas juba aastal 1993, toob kord aastas kokku Eesti toiduvaldkonnaga seotud tegijad. Tänavu on osalejaid, kes oma kaupu või teenuseid tutvustavad, ligi 200. Osalevad nii toidutootjad, importijad, edasimüüjad kui ka sektorile teenuseid, tarvikuid ja tooraineid pakkuvad ettevõtted. Arvukale messipublikule tutvustavad oma töid ja tegemisi eriala- ja ametiliidud, koolitajad ja meediakanalid.