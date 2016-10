Need on sügise kõige ägedamad jalanõud!

Sügis tähendab saapahooaega ning viimastel aastatel on saapavalik kõige muud kui igav, pakkudes midagi nii boheemlastele, maskuliinsemat kui ka naiselikumat stiili armastavatele naistele. Meeste jalanõuvalikust õhkub ühtlaselt aga militaar-, sportlikku ja klassikalist stiili ning midagi ka tavapärasest veidi edevamatele meestele.

Märksõnaks sukksaapad

Naiste puhul on fookuses kindlasti kontsad, mis on madalad saapad peaaegu täielikult moepildilt välja lükanud. Oluliseks märksõnaks on poolsaapad ning viimati 90ndatel ilma teinud sukksaapad. Kindlasti tasub aga märksõnana meelde jätta samet, sest tegemist on materjaliga, mis on ennast ühtlaselt söönud nii rõivastesse kui aksessuaaridesse. Seega kõige suuremad moefännid peaksid endale kindlasti jalga panema sametist poolsaapad. Iseasi muidugi, kui hea tunne on nendega ringi käia porisel hilissügisel. Sameti kõrval on populaarsed ka eksootilised nahaimitatsioonid nagu ussi- või krokodillinahk.

Jätkuvalt on moes ka ülepõlvesaapad, mis võiksid liiga väljakutsuva välimuse vältimiseks olla madala kontsaga.

Tähele võiks panna ka seda, et kui saapamoes teeb enamjaolt ilma must värvitoon, siis sel hooajal on must tahaplaanile jäänud ja esirinnas on pigem sügiseselt rikkalikud punased, rohelised ja pruunid värvitoonid.

Kuna poolsaapad on vaieldamatult selle hooaja trendihitiks, siis tasub ka teada, kuidas on neid kõige moekam kanda. Nimelt on vale arvata, et poolsaapa peaks peitma püksisääre alla nii, et keegi ei tea, kas tegemist on tavalise saapa, poolsaapa või hoopis kingaga. Kõige õigem on hoopis sobitada poolsaapad kokku teise hooaja hitiga, milleks on kärbitud pikkusega püksid. Seejuures ei ole vale ka see, kui püksisääre ja saapasääre vahelt piilub natukene nahka. Selline «ma olen oma pükstest välja kasvanud» look ongi kõige trendikam.

