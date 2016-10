Miks kasutada näokreemi pealekandmisel meigipintslit?

Miks jääb jumestuskreem nahale ebaühtlaselt ja kuidas seda probleemi ennetada?

Hoolimata sellest, et sul on imehea ja kallis jumestuskreem ning sa teed enda meelest kõik õigesti, et see nahal laiali hajutada, märkad mõne aja pärast, et jumestus on ikkagi ebaühtlane ja jumestuskreem on kogunenud nahakurdudesse. Mis toimub?