Lugeja kirjutab: kui minna lahku, siis juba pauguga!

Ma julgen pakkuda, et kõik naised, keda on petetud ja selle tulemusel maha jäetud, on tabanud end mõttelt miks?. Me oleksime ju võinud lihtsalt lahku minna enne, kui see suhe nii hapuks läks, et silmad võõrastesse seelikusabadesse ära eksisid. Kas seda ei tahaks me kõik?