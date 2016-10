Kuidas valida oma nahatoonile sobivat huulepulka?

Võib olla sa juba tead, et sellel on midagi pistmist su näonaha tooniga. Kas sa teadsid, et tegelikult ongi nahatoon asja võti, millest sõltub, kas huulepulk sobib su huultele või mitte.

Alima Pure selgitab, et põhiliselt on inimestel, kas külm, soe või neutraalne nahatoon. Külmemat tooni nahk on roosakassinine, soojemat tooni nahk on kollakas ja kuldne, neutraalne nahatoon on midagi vahepealset.

Kuidas määrata oma nahatooni?

Selleks, et määratleda oma nahatoon, on mitu võimalust. Näiteks, kui sa vaatad oma nahaaluseid veresooni, siis sinakad sooned viitavad külmale nahatoonile ja rohekad soojale toonile. Kui sa näed nii rohekaid kui sinakaid veresooni, siis su nahk on ilmselt neutraalne.

Teine võimalus on vaadata, mis värvi on su nahk kõrvade juures, kui see on sinakasroosa, siis on su näonahk külma tooni ja kollakaskuldne värv viitab soojale toonile.

Kolmas variant on vaadata, kas sulle sobivad rohkem hõbedased või kuldsed ehted ja su nahatoon on vastavalt külm või soe. Neutraalse nahatooni puhul sobivad sulle mõlemad.

Millist huulepulka valida?

Külma, neutraalse ja oliivikarva nahatooniga sobivad hästi roosiroosad, marjatoonid ja külmemad punased toonid.

Beeži, sooja ja oliivikarva nahatooniga sobivad virsikuroosad, korallipunased ja teised soojemad punased toonid.