Saa 3 päevaga teada, kui terve sa tegelikult oled

Et mitte saada osaks kurvast statistikast ja õigel ajal tervisemuredega tegeleda, tuleks oma tervist regulaarselt kontrollida. Eesti Haigekassa andmetel käiakse arsti juures keskmiselt 6,4 korda aastas, aga enamasti ikka siis, kui midagi juba tõsiselt muret teeb. Arstid pööravad samuti järjest enam tähelepanu ennetamisele ning pere- ja laboriarstid on kokku pannud peamised analüüsid, mida inimesed võiksid regulaarselt kontrollida, et saada põhjalikum ülevaade, ennetada, avastada riske ja varajases staadiumis ohumärke. Veenivere alusel tehtav tervisekontroll on saanud nimeks Terviseriski pakett. See on lihtne võimalus oma organismi seisukorrast hea üldpilt saada ja leida vastus küsimusele, milline on risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, aga annab ka aimu, kas immuunsüsteem on piisavalt tugev ja ega mõni varjatud terviseprobleem nagu põletik, infektsioon või kehvveresus pole ligi hiilinud.

Mida analüüsid meile näitavad?

Näiteks D-vitamiini taset organismis - madal tase on seostatav südame-veresoonkonna haiguste, kõrgvererõhutõve, diabeedi, liigesehaiguste ja infektsioonhaiguste tekke kõrgenenud riskiga, põhjustab väsimust, sportivatel inimestel pärsib sooritusvõimet. Vitamiin D optimaalne tase on 75 – 125 nmol/l, aga enamikel eestlastest on see madalam. Soovituslik on just oktoobris taset veres kontrollida, sest vitamiin D püsib organismis 6-8 nädalat ja nüüd on näha, kui palju peaks talvel D-vitamiini lisaks tarbima kõigepealt normi saavutamiseks 1 kuu jooksul ja siis suveni selle hoidmiseks. Ferritiini analüüs aga mõõdab organismi rauavarusid: madalad väärtused on märk rauavaegusest, millega on mures ligi kolmandik inimestest. Väsimust, jõuetust, tähelepanu-, mälu- ja meeleoluhäireid lihtsalt ei osata tihti seostada rauapuudusega. Lisaks veel hemogramm, toitumisharjumusi peegeldavad glükoosi ja 4 südame-veresoonkonna haiguste riski näitavad analüüsid ning neerude, maksa ja kilpnäärme tööd hindavad veretestid. Nii saab 13 analüüsiga pilt terviseriskidest üsna selgeks.

Aastad kulutavad organismi ja nii on SYNLABil Terviseriski paketil 50+ naistele ja 40+ meestele lisapaketid. Need annavad veel täpsema pildi hormonaalsete haiguste, ainevahetushäirete ja võimalike põletike esinemise või puudumise kohta seoses ealiste iseärasustega.

