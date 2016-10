Lapsevanemad tunnistavad: ma olen olnud halb vanem

Nõustaja mures: sotsiaalmeedia normaliseerib emade joomaharjumusi, lapsed on ohus

Austraalia sõltuvushäirete nõustaja Tabitha Corser tunneb muret, et paljud emad rüüpavad õhtuti oma närvide rahustamiseks veini ja kuna sotsiaalmeedias saab selline käitumine rohkelt kiitusi, võib see soodustada naiste seas alkoholismi levikut.

Mida teha, kui laps ei maga korralikult?

Perekeskus Sina ja Mina nõustamiskeskkonna kaudu küsitakse päris sageli beebi ja väikelapse uinumisraskuste ja kehva ööune võimalike põhjuste kohta. Seetõttu koostasid perekeskuse e-nõustajad nimekirja levinumatest põhjustest, mis tekitavad uinumisraskusi või rahutut und. Oluline on teada, et umbes 30 protsendil väikelastest esineb uneprobleeme, kuid enamasti kaovad need hiljemalt lapse kolmanda eluaasta jooksul.

Laste probleemide puhul saab abi pereteraapiast

Kõik lapsevanemad üritavad oma lapsi kasvatada ja neist hoolida parimal võimalikul viisil, kasutades just neid oskusi ja teadmisi, mida nad on kaasa saanud enda päritoluperest, millest lugenud või kuulnud. Kõigil vanematel on neid hetki, mis kasvatamine hästi välja tuleb ja neid teisi hetki, kus tundub, et mitte miski ei õnnestu. Kui tekib tunne, et neid viimati nimetatud hetki on rohkem kui esimesi, siis võikski kaaluda pereterapeudi poole pöördumist.

Paariterapeut: enne lapse saamist tuleks saada suhted korda enda vanematega

Millele tasub enne lapse saamist mõelda ja milllega arvestada? Nõu annab psühholoog-paariterapeut Siiri Tõniste.

Psühholoog soovitab: hädavajalik asi, millele vanemad peavad tähelepanu pöörama

Kui koolid ja lasteaiad sügisel algavad, on vanemad tihtipeale väga närvis. Tuleb ju paika panna laste toomise ja viimise logistika, valida välja ja sobitada kokku huvitegevusi ja koolitunde, lisaks vanemate töögraafikut ja igasuguseid muid asju veel. Vastselt lasteaeda läinute vanemad peavad juba ette mõtlema, kuidas korraldada oma töölkäimist ja lapsehoidu siis, kui viirused lapsi kimbutama hakkavad – see on miski, millest pole pääsu. Sellises saginas on aga lausa hädavajalik leida aega ka paarisuhtele mõtlemiseks.

Eesti lapsevanemad on hädas laste kasvatamisega

Tervise Arengu Instituut alustas sellest nädalast esmakordselt vanemlike oskuste arendamise kampaaniaga. 5–12-aastaste laste vanematele suunatud teavituskampaania «Elus juhtub» eesmärk on aidata vanematel arendada oma vanemlikke oskusi ning näidata praktilisi tegutsemisviise erinevate käitumisprobleemidega toimetulekuks.