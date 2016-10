Räägime eksidest: miks, kuidas, millal?

Hello Giggles kirjutab, et mõnikord on see väga vabastav vestlus ning hädavajalik, et jõuda suhtes järgmisele tasandile. Kui sa mõistad, mida su partner on möödunud suhetes läbi elanud ning milliseid õppetunde saanud, mõistad sa teda ka praeguses suhtes paremini.

Olnud suhetest või mõnedest aspektidest rääkimine võib olla väga vabastav. Mõnikord on oluline, et sina või su partner mõistaksite teatud detaile, mõnikord on elutervem, kui sa kõike ei tea. Võti on püüelda vestluse poole, mis tugevdab teie suhet ning toob sellesse rohkem armastust ning vältida seda, mis valmistab ebamugavust või tekitab ärevust – ja mis pole tõeliselt tähtis.

Ära küsi seda, mida sa ei taha teada. Kui sind muudab ebakindlaks teineteise seksuaalsest minevikust kõige teadmine, siis ära taha kõike teada. Kõige olulisem on see, mis toimub teie kahe vahel.

Ära võrdle end eksidega. Sotsiaalmeedia ajastul piisab vaid nimest, kui sa juba pääsed ligi selle inimese eraelule. Pole vahet, kus ta koolis on käinud, kellena töötab, kuidas välja näeb või mida seljas kannab. Su partner on praegu sinuga, sest eksiga asjad ei töötanud.

Selgita, miks sa midagi küsid. Vahepeal polegi küsimus nii oluline kui see, miks sa seda küsid. Kas sind huvitab minevik seetõttu, et see tugevdaks su praegust suhet või otsid sa lihtsalt draamat?

Ole valmis hoidma turvalist õhkkonda. Mitte kõiki suhteid ei panda lõppedes kenasti riiulisse kui lõpuni loetud raamatut ning mõnikord minevikutunded võivad sinuga jääda. See ei tähenda, et sul on praegu selle inimese vastu tunded, kuid ehk meenutab mõne filmi vaatamine sulle lõppenud suhet. On oluline, et sa saaksid oma partneriga neist tunnetest avatult ja ausalt rääkida, ilma et ta tunneks end ebakindlalt.

Ära jaga liiga palju. On hea, kui partner teab, mida sa oled minevikus läbi elanud, aga on väga oluline, et fookus püsiks praegusel suhtel. See on prioriteet. Ära jää minevikku ning ära mõtiskle liigselt selle üle, mis oleks võinud olla. Ole hetkes, ole oma kallima kõrval.

Usu, et rääkimine on hea. Kui te suudate omavahel minevikust turvaliselt rääkida, aitab see teie suhte vundamendi ehitamisele kaasa. Te saate ehitada üheskoos tervema, parema suhet.