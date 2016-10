Kaheksa põhjust, miks kohtinguäpid on tänapäeva parimad leiutised

See aeg on möödas, kui pidi varjama, et loodad interneti kaudu omale partnerit leida. Tänapäeval on see täiesti normaalne ja kõik otsivad kohtinguäppide kaudu kaaslast. Kes veel arvab, et kohtingurakendusi kasutavad ainult imelikud ja näotud inimesed, siis eksib rängalt.