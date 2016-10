Uuring paljastab isikuomadused, mis teevad sind võikaks

Ameerika psühholoogid Francis McAndrew ja Sara Koehnke viisid läbi uuringu nimega «On The Nature of Creepiness», mida võiks tõlkida kui «jälkuse anatoomia», ning jõudsid järeldusele, et teatud käitumisviisid on universaalselt sellised, mis panevad teised sind kartma ning esimene reaktsioon on vastikustunne.

Uuringus püüti järeldusele jõuda, miks mõned inimesed tekitavad meis nimetut ebamugavustunnet, vahendab news.com.au. «Kui röövel suunab sinu poole relva, on selge, et sa oled ohus ning enamik inimesi ei kasutaks selle situatsiooni iseloomustamiseks sõna vastik (creepy),» põhjendasid uuringu läbiviijad. «Me usume, et tegemist on tegelikult ärevustundega, mida me tunneme, kui me ei saa aru, kas miski on meile ohtlik või mitte.

Kõige kõhedamaks peetakse kloune, topisetegijaid, matusebüroo juhte ja sekspoe omanikke. Mehi peetakse rohkem jälkideks kui naisi ning naised näevad veidrikus rohkem ka seksuaalset ohtu.

Siin on isikuomadused, mis muudavad sind teiste silmis võikaks: