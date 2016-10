Florida miljonär abiellus kogemata oma lapselapsega

Anonüümseks jääda soovinud paar ütles, et nad olid hakanud 68-aastase peigmehe vanu fotosid vaatama, kus ühel pildil oli mehe esimene naine ja nende lapsed. 24-aastane pruut tundis fotol olevate laste seast kohe ära oma isa, kes oli ta noorena kodust välja visanud, sest nooruk oli kogemata rasedaks jäänud.

Mees rääkis Florida Sun Postile, et tema esimene abielu lõppes väga inetu lahkuminekuga. Pärast lahutust oli naine lapsed kaasa võtnud ja kolinud teadmata kuhu nii, et mehel ei olnud võimalust neid leida. Seejärel abiellus mees uuesti, aga ka see suhe ei jäänud pidama. Pärast kaht ebaõnnestunud abielu naeratas 68-aastasele õnn ja ta võitis lotoga mitu miljonit dollarit.

Ta otsustas, et aeg on küps, et armastusele taas võimalus anda. Mees tegi endale internetis kohtingulehele kasutaja ning märkas seal oma tulevase abikaasa profiili. «Ma tundsin midagi imelikku, kui ma ta pilte nägin. See oli nagu deja vu, aga ma ei osanud seletada, miks ta nii tuttav välja nägi,» selgitas peigmees.

Olenemata sellest, mis nad üksteise kohta avastasid, otsustasid nad siiski kokku jääda. Nad selgitasid, et kõik paarid on omamoodi erinevad ja kui nad ei oleks kunagi teada saanud, et nad on sugulased, siis oleksid nad õnnelikult terve elu selle teadmiseta elanud.