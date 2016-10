Treener kodutule: spordiklubipääse on tähtsam kui voodi, kus magada!

Sydneys tegutsev 24-aastane treener teeb sageli kodutute keskustes vabatahtlikutööd, kirjutab news.com.au. Oma hiljutises Facebooki-videos, mida on praeguseks vaadatud üle 54 000 korra, räägib Chelcie, kuidas hiljaaegu kohtus ta kodutu Steveniga ning pakkus, et ostab talle liitumise spordiklubisse.

«Kui ma hiljem mediteerisin, sain ma ühtäkki aru, mida saaks ma sellele mehele pakkuda, et tema elu täielikult muuta,» räägib Chelcie videos. «Ma mõistsin, et vastus on: treeningud. Trenn on lahendus nii paljudele asjadele.»

Treener nimelt järeldas, et lisaks jõusaaliligipääsule saab Steven nii ka tasuta end regulaarselt pesta. Steven ei olnud alguses asjaga nõus, kuid nüüd olevat Cooksoni kinnitusel pardal.

Internetikommentaatorid olid aga kriitilised, küsides Chelcielt, miks ta ei paku mehele midagi, mis teda päriselt aitaks – peavarju, toitu... «Jah, spordiklubipääse on tähtsam!» õigustas end Chelcie. «Voodi, milles magada, lubab tal puhata, kuid samas annab talle võimaluse edasi teha sama jama, mida ta on teinud senini – magada päevad läbi. Ma aitan teda millegagi, mida ta iial ise enda heaks ei viitsiks teha ja see on ligipääs treeningutele.»

Cookson usub kindlalt, et toit ja peavari on vaid ajutised lahendused kodutusprobleemile, tema püüab läheneda teistmoodi: anda inimesele tagasi energia ja eneseusk. «Ma tahan talle näidata, et mul on temasse usku. Kui sa oled enesekindel ja õnnelik, oled sa võimeline saavutama mida iganes!»