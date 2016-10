Uuring viitab tätoveeritud naiste litsakusele

Ometi eeldatakse, et naised peavad oma valikuid õigustama, eriti kui tegemist on valikutega, mis justkui eiravad sotsiaalseid norme – nagu seda tätoveerimine just on. Seetõttu on eriti frustreeriv, et hiljutine uuring viitab, justkui oleksid tätoveeritud naised seksuaalselt vabameelsemad ja nagu oleks neil partnerite osas madalamad standardid.

Uuringu viis läbi Texase ülikool ja kokku näidati erinevate naiste pilte 211 osalejale. Kokku oli neli valikut: ilma tätoveeringuteta naised, roositätoveeringuga naised, pealuu- ja kontide tätoveeringuga naised ja naised liblikatätoveeringuga.

«Kui tal oli tätoveering, arvati naise kohta, et ta on pigem valmis seksima väljaspool pühendunud suhet,» kommenteeris uuringu läbiviija Lisa Oakes tulemusi. «Ta paistis välja, justkui oleks tal partnerite valimisel madalamad standardid, ühtlasi arvati, et tal on suurem seksiisu.»

Bustle kirjutab, et muidugi on tegemist seksistlike ja soostereotüüpsete vaadetega. Kui sama uuring viidaks läbi meeste kohta, siis vaevalt neid keegi litsakaks nimetaks või tätoveeringu põhjal iseloomu kohta järeldusi teeks. Kurb on tõdeda, et mõned vaated on ühiskonnas visad kaduma. Ärgem laskem end sellest siiski heidutada!