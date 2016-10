Kuus õppetundi Brangelina lahkuminekust

Huffington Posti vahendusel on siin kuus õppetundi, mida kõik paarid saavad Brad Piti ja Angelina Jolie lahutusest õppida.

1. Kõik paarid on haavatavad, isegi need, mis paistavad olevat täiuslikud

Pealtnäha paistis Brangelina abielu täiuslik, aga selline lahkuminek tõestas, et kõik paarid on haavatavad. Kõigil on probleeme ja mitte kunagi ei tohi abielu iseenesest mõistetavana võtta. Hea suhe nõuab tööd ja tähelepanu.

2. Teine ja kolmas abielu võivad olla raskemad kui esimene

Probleemide eest, mis olid esimeses abielus, ei saa põgeneda. Tihti on nii, et nad kerkivad teises või kolmandas abielus uuesti esile, kui sa neid vahepeal ära ei lahenda. Uut partnerit on lihtne idealiseerida ja tähelepanuta võivad jääda nii mõnedki ohumärgid.

3. Kui abielu lõppeb, siis proovige hoida detailid enda teada

Mitte kellegi lahutus ei saa nii suurt meediatähelepanu kui Brangelina. Juhul kui peaksid lahutama, siis ka ka sinu lähedal olevad inimesed on uudishimulikud ja proovivad sinu käest kindlasti rohkem detaile teada saada. Mõtle välja mingi kindel lause, mida inimestele sellel puhul öelda ning palu neil austada oma perekonda ja privaatsust.

4. Palka parim advokaat (keda saad endale lubada)

Tehke kõik selleks, et saavutada kohtuväline kokkulepe. Head advokaadid teavad, kui pikaks ja mahukaks võiks selline protsess kohtus minna. Lisaks on selline lahendus parem lastele, kes peaksid muidu kõik kaasa tegema. Head advokaadid suudavad tavaliselt leida kohtuvälise lahenduse, mis rahuldaks mõlemaid osapooli.

5. Kaitske oma lapsi tülide ja konfliktide eest

Lapsed peavad teadma, kas nende elu ootab ees mingisugune muudatus, aga mitte kunagi ei tohiks teise vanema kohta halvasti rääkida. Lastele peab kinnitama, et ükskõik, mis juhtub, siis neid armastatakse ikkagi sama palju. Kui vanemad jagavad lastega täiskasvanute probleeme, siis nad võivad rikkuda lapse lapsepõlve. Ükskõik, kumb vanematest lõpuks hooldusõiguse saab, siis esmatähtis on lapsi tüli eest kaitsta.

6. Abielu on läbi, aga lapsevanemad olete ikkagi

Kommunikatsioon ja koostöö laste osas peab jätkuma olenemata sellest, et võtsite sõrmused sõrmest. Eksperdid soovitavad lahutatud paaridel minna nõustamisse, et õppida laste nimel edaspidi koostööd tegema.