Kuus asja, mida ei tohiks partneri nõudmisel enda juures muuta

Kuidas leida see õige? Milline ta olema peaks? Kõige olulisem on leida kaaslane, kes aktsepteerib ja armastab sind täpselt sellisena nagu sa oled. Kui sa pead ennast kellegi pärast muutma hakkama, siis on see juba ettemääratud õnnetu suhe.