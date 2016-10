Neli nõuannet, kuidas vältida toidumürgitust

Kas toores koogitainas kõlbab süüa?

See olukord on tuttav igaühele, kellele meeldib küpsetada: kui tainas valmis, tekib kiusatus seda maitsta. Selles pole midagi imelikku, sest mõnikord on tainas isegi parem kui valmis küpsetis. Kuskilt on aga meelde jäänud, et kui tainas on toores muna, võib sellest saada toidumürgituse.