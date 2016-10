Viis lihtsat, kuid asendamatut eduka elu saladust

Ajaplaneerimine

Olete ehk lugenud või kuulnud pangast, mis kannab teie arvele igal hommikul 86 400 eurot, aga ei kanna seda üle järgmisesse päeva ega anna teile ülevaadet kontojäägist, samas kustutab igal õhtul summa, mida te ei ole suutnud päeva jooksul ära kulutada.

Mida te teeksite? Loomulikult raiskaksite ära iga sendi!

Tegelikult on kõigil selline pank olemas. Selle nimi on aeg! Igal hommikul kannab ta teile üle 86 400 sekundit. Igal õhtul kustutab ta maha need sekundid, mida te ei ole suutnud investeerida eesmärgi saavutamisse.

Väärtustage aega, mis on teile antud, ning jagage seda kellegi erilisega – piisavalt erilisega, et poleks kahju kaotatud ajast.

Märkige enda tegevused alati ajaliselt kalendrisse ning ärge piirduge vaid töö planeerimisega. Endise profisportlase, koolitaja ning mitme eduka ettevõtte juhi Leanika Järve sõnul kipuvad inimesed sageli unustama planeerimast aega endale, perele ning sõpradele, kes peaksid alati esmatähtsad olema. Lisaks soovitab Järve teha tööd iga päev väiksemas mahus ja maksimaalselt, mitte end üle kuhjata pikkade päevade ja suure koormusega.

Ärka varem

Ükski edukas inimene ei maga kaua! Ärgates tund varem, võttes aega iseendale, oma mõtetele ja plaani paika panekule, on suurem tõenäosus, et päev kulgeb sujuvamalt ning edukamalt. Iga inimene vajab päevas hetke iseenda jaoks ning oma mõtete koondamiseks. Lisaks on soovituslik ööseks panna telefon lennurežiimi (airplane mode) peale ning kasutada kõnepostkasti, sest ise enda aega mitte austades ei tee seda ka keegi teine.

Pea kinni kokkulepetest

Ehitusmees lubab tulla objekti üle vaatama ning teha paberil hinnapakkumine neljapäevaks, kuid ette teatamata marsib ta objektile päev hiljem. Hinnapakkumise teeb lausa nädal hiljem, helistades õhtul kell kaheksa ning rõhudes sellele, et ega ühtegi teist teenusepakkujat klient endale nagunii ei leia.

Muidugi tuleb ette erakorralisi juhtumeid, kuid professionaalne oleks inimest teavitada ja teha uued kokkulepped. Kas arvate, et sellise suhtumisega töötajaga soovib keegi äri teha? Kahjuks on see konkreetne näide elust enesest ning sarnaseid lugusid on ilmselt iga lugeja tutvusringkonnas liikumas liigagi palju. Tänapäeva ühiskonnas on viisakus elementaarne, aeg raha ning kokkulepetest mittekinnipidamist ei tohiks endale keegi lubada.

Küsi ja suhtle

Kui sa ei küsi, siis on vastus igal juhul eitav. Inimeste mõtlemist on hämmastavalt palju võimalik muuta, eelkõige just sihikindluse ning järjepidevusega. Kas teadsid, et umbes 85 protsenti ärist liigub läbi soovituste? Inimeste reaalne kogemus ja siiras emotsioon on väärt rohkem kui ükski telereklaam või kingituseks saadud pastakas! Ümbritsevate inimestega tasub ilmtingimata suhelda ning rääkida, millega keegi tegeleb, sest just sinu tegevusest võib olla kas vestluskaaslasel või tema tuttaval kasu. Lisaks on mõistlik alati inimestelt teenuse osutamise järel küsida tagasisidet, ka siis, kui klient eelistab lõpuks teist ettevõtet. Just see on koht, kus on võimalik ennast parandada ning arendada!

Visualiseeri

Inimese alateadvus on hämmastav pank, mis salvestab ning paneb tegutsema unistuste suunas. Enda mõttemaailma tuleb motiveerida ning maksimaalselt tööle panna, sest kes unistab, see ka saavutab. Kõige paremini toimib mõtete kirjapanek või piltide kogumine, võiks teha endale näiteks motivatsioonimärkmiku, kuhu aja jooksul ka kõige väiksemad ideed salvestada. Selline teguviis on unistuste kinnitamine, mis talletab need mällu veelgi paremini, üllatuslikult võid mõne aja pärast avastada, et nii mõnigi eesmärk on märkamatult saavutatud.