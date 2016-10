Kas igakuised kohtinguõhtud võivad sinu abielu päästa?

Uued uuringud on kindlaks teinud, et paarid, kes peavad igakuiselt kohtinguõhtuid, lähevad lahku 14 protsenti väiksema tõenäosusega, vahendab The Guardian.

Mida inimesed arvavad: kas kohtinguõhtu on abielupäästja või lihtsalt kallis viis veeta teisipäevaõhtut?

Jack Rogers, 75, abielus 47 aastat.

Meil on koguaeg olnud kohtinguõhtud, see on traditsioon – me käime kinos kaks korda nädalas. Meie eelmine kohtinguõhtu oli laupäeval, kui käisime söömas.

Ma olen kindel, et kohtinguõhtud on aidanud mu abielu – me saame teha asju koos, meil on, mida oodata.

Laura, 48, abielus 4 aastat.

Me üritame käia kohtinguõhtutel vähemalt kora nädalas, aga see oleneb. Olen kunstnik, nii et käime avamistel ja mõnikord ka teatris.

Ma arvan, et kohtinguõhtud on olulised, sest kodus istudes võid hakata teist inimest enesest mõistetavana võtma. Seega on oluline astuda samm tagasi ning üksteisele otsa vaadata.

Helen Pool, 63, abielus 34 aastat.

Me käime väljas kaks korda kuus, tavaliselt õhtusöögil või kinos. Või me teeme lühireise teistesse linnadesse, Rotterdam oli viimane, oleme käinud ka Madriidis, Pariisis.

Kohtinguõhtud on kohe kindlasti suhte juures abiks olnud. Lapsed on suureks kasvanud, me oleme palju lähedasemad. Mida me kohtingutel teeme, on aga muutunud. Ma käisin kunagi jalgpalli vaatamas, kuid nüüd veedame koos rohkem aega.