12 unenäosümbolit, mida sa ei tohiks ignoreerida

Little Things vahendab psühhoterapeut Jeffrey Sumberit, kes selgitab, et meie alateadvus püüab sageli unenägude kaudu olulist infot edastada. Infot, mis on hädavajalik selleks, et mõista paremini ennast, teisi ja maailma meie ümber.

Siin on nimekiri unesümbolitest, millele tuleks kindlasti tähelepanu pöörata.

Karbid või kastid. Tähendus: varjamine, saladused, pettumus. Kui sa näed unes kaste, siis võib sind vaevata hirm, et sinu eest varjatakse midagi või oled sina see, kes ümbritsevate eest saladust hoiab. Kui sa näed unes end karpi avamas, võib see tähendada, et oled valmis lõpuks tõele näkku vaatama.

Kukkumine. Tähendus: kontrolli puudumine, ärevus, oht. See on üks levinumaid unenägusid ning seda võib tõlgendada kui ohtu, et asjad on su elus kontrolli alt väljunud. Ehk muretsed sa mõne eluvaliku pärast või kardad läbikukkumist, kuid kui sa unes pidevalt kukud, on see märk, et peaksid igapäevaselt hakkama stressi vähendamisega tegelema.

Kassid. Tähendus: naiselikkus, spirituaalsus, jõud. Oled sa kassiinimene või mitte, kasside unes ilmumine on võimas sümbol. Su alateadvus võib sulle märku anda, et oled oma naiseliku poolega kontakti kaotamas – seda saab lihtsalt parandada, kui oma naissoost lähedastega rohkem aega veedad.

Hambad. Tähendus: vananemine, välimus, tervis. Hammastega seotud unenäod võivad olla košmaarsed: hambad purunevad või kukuvad suust. Hambad sümboliseerivad hirmu vananemise või isegi surma ees. Kõige lihtsam viis sellele hirmule vastu astuda on iga päeva täiel rinnal nautida. Hamba-uni võib olla ka märgiks, et sa keskendud liialt oma välimusele ja mitte oma tervisele.

Sipelgad. Tähendus: toetus, raske töö, ärritus. Esmapilgul võib tunduda, et putukate unes nägemine võib viidata millelegi, mis sind on viimasel ajal ärritanud ning tegu võib olla alateadvuse viisiga sind suunata probleeme lahendama. Sipelgad on aga ka putukad, kes töötavad koos ning toetavad teineteist, ehk usud ka sina sellesse ning hindad koostööd ja suhteid pere ja lähedastega.

Juuksed. Tähendus: seksuaalsus, staatus, vabadus. Juuste unes nägemine võib viidata sellele, et sul on elus suhteid, mida pead lahti sõlmima. Ka võib alateadvus sulle öelda, et peaksid oma seksuaalsusesse avatumalt suhtuma. Juuksed sümboliseerivad ka igatsust teiste inimestega rohkem suhestuda, sa soovid ehk paremini mõista, kus sa oma suhetes täpselt seisad. Pikkade juuste unes nägemine viitab su vabaduseihalusele.

Vesi. Tähendus: ambitsioon, riskid, voolavus. Sa kas oled inimene, kellele meeldib riske võtta või siis sa püüdled selles suunas. Sul on suured eesmärgid ja su alateadvus tahab, et sa nende poole sööstaksid. Riskid on hirmutavad, aga su uned annavad mõista, et oled nende võtmiseks valmis.

Lendamine. Tähendus: julgus, vabanemine, positiivsus. Paljud on unes lendamist näinud, see näitab, et oled valmis võtma elus vastu julgeid otsuseid. Elu on stressirohke ja sa igatsed mingit sorti vabanemist. Sa mitte ainult ei soovi oma probleemide eest ära lennata – sa tahad nende kohal lennata. Hoia meel positiivsena!

Teed. Tähendus: saatus, teekond, lihtsus. Elus tuleb meil valida mitmete metafooriliste teede vahel. Vaid ühe maantee või raja unes nägemine tähendab, et me peaksime asju lihtsustama. Elimineeri oma elust draama, keskendu vaid enda teekonnale. Õnneks oled sa inimene, kes usub saatusesse ja sellesse, et me kõik jõuame lõpuks sinna, kuhu oleme määratud jõudma.

Muda. Tähendus: liikumatus, kasv, rahutus. Nagu sõiduk, võib ka inimene sümboolselt mutta kinni jääda. Kui sa näed muda unes, tunned sa tõenäoliselt end praeguses eluperioodis kinnijäänuna. Muda sümboliseerib kasvamist ja taassündi ning meenutab sulle, et ka sina saad otsast alustada.

Roheline värv. Tähendus: armastus, tervenemine, kirg. Kui su unenäod on rohelised, oled sa ilmselt emotsionaalselt õiges kohas. Sa armastad enda ümbritsevaid ja tunnetad sama armastust vastu. Kui sa juba ei võta iga päeva kirega, siis on viimane aeg seda teha. Roheline värv viitab ka, et sa oled emotsionaalse tervenemise teel.