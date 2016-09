Kolm põlve lihameistreid: Matsimoka pereettevõte avas oma esimese kvaliteetlihapoe

Matsimoka Butchery letilt leiab traditsioonilisel meetodil kodumaisest lihast valmistatud tooteid, aga ka põnevaid uusi maitseid. Näiteks valmib spetsiaalses fermenteerimiskambris Eesti esimene päris salaami, mille valmistamist käis lihameister Sten Inno õppimas Itaalias. «Sellist salaamit pole Eestis kindlasti varem tehtud, kus traditsioonilises Itaalia retseptis asendatakse komponendid kohaliku sealiha ja küüslauguga ning lastakse sel siis veel kuu aega valmida,» rääkis Inno. «Meie põhilisteks hitt-toodeteks on aga ikka põlvest-põlve pärandatud retseptide järgi tehtud lihad ja vorstid. Kõige olulisemad lihasuitsutamisnipid olengi saanud hoopis vanaisa Koidult.»

Solaris keskuse turundusjuhi Kristiina Kullo sõnul on Matsimoka kindel kvaliteedimärk juba väga paljude lihasõprade jaoks. «Kuigi toiduainetööstus liigub aina enam selles suunas, et tullakse välja järjest naturaalsemate toodete ja puhtamate maitsetega, siis seni pole Eesti päritolu kvaliteetsete lihatoodete valik just kuigi lai,» tõdes Kullo. «Seda enam on meil hea meel, et Matsimoka on seda tühimikku täitmas ning sellest saavad osa ka kõik meie keskuse külastajad.»

Matsimoka Butchery kvaliteetlihapood asub Solaris keskuse 0-korrusel ning kõiki lihasõpru oodatakse homme, 1. oktoobril ka poe pidulikule avamisele.