Kaheksa iluharjumust, mis on tegelikult sulle kahjulikud

Sügistrendide värvid: Potter’s Clay – oranž

Pantone Potter’s Clay näol on tegemist oranži-pruunika tooniga, mis on inspireeritud eelkõige voolimissavist. Sellest värvist õhkub nii tugevalt sügisehõngu, et kui mõni hetk tagasi veel ei uskunud, et suvi on läbi, siis nüüd on asi selgemast selgem. Peale igapäevaste kangaste võib Potter’s Clay’d leida poodides seemisnaha ja kudumitena.