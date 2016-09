Eksperdid soovitavad: kolm tõhusat küünte lakkimise nippi

Kui tahad iseseisvalt küüsi lakkides nautida kiiret ja kaunist tulemust, tasub teada mõningaid lihtsaid nippe.

Kuidas saada küünelakk kauem püsima?

Vahel, kui oled endale välja valinud imeilusa küünelaki, kandnud selle küüntele ning teinud ka esimesed pildid, loodad, et see ilus ja pealekandmisel aega nõudnud küünelakk püsib nüüd küüntel kaua. Siiski kipud käsi eriliselt hoidma, sest kardad, et võid oma maniküüri kogemata rikkuda. Kui see nõnda juhtubki, siis mõtled, mis võis minna valesti? Kõigepealt arvad, et äkki polnud pealislakk piisavalt paks või unustasid selle kiiruga üldse peale kandmata. Võimalik on leiutada erinevaid põhjuseid, mis võis valesti minna. Kuni küsimuseni – kas tegid enne küünelaki peale kandmist õigeid ettevalmistusi? Siin võibki peituda põhjus, sest kui küüned ei ole enne lakkimist korralikult puhastatud või neile on jäänud näiteks kätekreemist pärit rasukiht, ei püsi ka kõige efektiivsem küünelakk küüntel eriti kaua.

Selleks, et küünelakk peaks vastu palju päevi, vahel isegi nädalaid, puhasta küüned enne lakkimist äädikaga. Selle lõhn ei ole just kõige parem, kuid puhastava toimega äädika abil püsib lakk küüntel kauem. Lisaks tasandab äädikas ka küüneplaati. Mida tasapinnalisem küüneplaat, seda kergem on küünelakil nö küünest kinni haarata ja tekitada sinu kätele kauneid värvimustreid.

Kuidas vältida mullikesi?

Küünelakki peale kandes on nii mõnigi meist ehmatanud, kui küünele ilmub üks suur mull. See ei teki kokkupuutest õhuga ega ka sellest, et hoiad oma küünelakke valesti, vaid põhjusel, et oled küünelakki enne avamist liiga palju raputanud. Raputamine segab küll küünelaki ilusti ära, kuid samas tekitab ka ohtralt mulle, mis võivad ootamatult sinu maniküüri ära rikkuda.

Selleks, et pärast niisugust ebaõnne oleksid küüned taas ilusad, on vaja puhtal küünel kogu lakkimise protsess uuesti läbi viia. See võib röövida sinu väärtusliku aja.

Seesuguste apsakate vältimiseks tasub raputamise asemel küünelakki rullida püstasendis käte vahel. Rullimine on küünelaki segamiseks sama efektiivne meetod kui raputamine, kuid väldib mullide tekkimise riski.

Kuidas eemaldada sädelevat küünelakki?

Kellele ei meeldiks uhkustada oma ilusate sädelevate küüntega? Ilusad ja pilkupüüdvad küüned panevad nii mõnegi inimese sind märkama ning komplimente tegema. Igal plussil on ka omad miinused. Nõnda on sädeleva küünelaki eemaldamine mõnikord väga keeruline. Tundub, et just sinu küünte pealt ei taha see sädelus kuidagi maha tulla.

Kindlasti ei tasu end vaevata, asudes sädelevat lakki traditsioonilisel viisil maha nühkima, kasutades selleks vatipatjasid ja lakieemaldajat. Sädeleva, raskelt kättesaadava küünelaki kõrvaldamiseks hoia eemaldusvahendiga vatitupse küüne peal kauem, siis on vahendil aega küünelakki pehmendada ja seda küüne küljest vabastada. Nõnda toimides eemaldub küünelakk kohe palju kergemini. Piisab vaid hoolikatest tõmmetest ning ära peaks tulema ka kõige raskemas kohas peidus olevad tükikesed. Seda meetodit kasutades on küünelaki eemaldamine valutum ja vähem segadust tekitav.