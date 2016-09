Postimehe nädalahoroskoop 1.-7. oktoober

Jäär 21. märts – 19. aprill

Sul on küllaga tahtmist tegutseda. Pikalt planeerida ja teistega nõu pidada sa ei malda, haarad kohe härjal sarvist. Tööl suudad paljugi ära teha, surud oma tahtmise jõuliselt läbi. Varitseb aga oht, et hindad oma jõuvarusid ja võimalusi üle või oled liigselt usaldav.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Õnnestumised annavad sulle hoogu juurde. Ilmselt avaneb ka sel nädalal võimalusi tegevusvälja avardamiseks ja uute kontaktide sõlmimiseks. Ehk õnnestub luua huvitavaid suhteid ka välismaal. Enne ükskõik mis lepingu sõlmimist aga veendu, et see oleks juriidiliselt korrektne.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Sind tõmbab lõbusatele seltskonnaüritustele, aga ka ettevõtmistesse, mis omajagu närvikõdi pakuvad. Sul on väga lihtne tutvusi luua. Seejuures pea aga meeles, et inimes(t)ega, keda sa vaevu tunned, ei maksa peadpööritavatesse seiklustesse tormata.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Tööasjad sujuvad sel nädalal plaanipäraselt. Oled järjekindel ja hoolikas, täidad kõiki ülesandeid korralikult. Pere on sulle töiste eesmärkide poole pürgimisel tublisti toeks. Armusuhted on samuti väga olulised, ent su ootused partnerile on ebarealistlikult kõrged. Ära nõua teiselt inimeselt liiga palju!

Lõvi 23. juuli – 22. august

Eriti hea nädal Lõvidest (üli)õpilastele – uute teadmiste omandamine õnnestub ladusalt. See pakub sulle põnevust ning on kasulik, tutvud õpingutel meeldivate inimestega. Uusi teadmisi tööl rakendades peaksid aga veidi kannatlikum olema. Ei ole mõistlik hakata kohe kõike ümber korraldama.

Neitsi 23. august – 22. september

Tuleb arvestada, et kõike korraga sa teha ei jõua. Keskendu sellele, mis on kõige olulisem. Äriasjus oled tasakaalukas, ilmselt suudad teha otsuseid, mis pikemas perspektiivis edu tõotavad. Ent ole väga hoolikas kaaslaste valikul – neid, kes sind isiklikult veetlevad, ei tasu rahaasjadesse pühendada.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Järjekindlus viib sihile! Sul tuleb oma tegevus põhjalikult läbi mõelda, õigetest allikatest tõepärast infot hankida. Vaimne töö ja õppimine sujuvad sel nädalal kenasti, sul on püsivust. Olulised asjad jäävad meelde, tühi-tähi ununeb. Võib tekkida soov kodus midagi ümber korraldada.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Nädala alguspäevil on hea suhelda inimestega, keda armastad. Oled hooliv ja mõistev, samas on ka vaist tugev – suudad kallist inimesest sõnadetagi aru saada. Vestlused hingelistel teemadel tugevdavad teievahelist sidet. Fantaasia on hea, suudad end hästi kunsti kaudu väljendada.

Ambur 22. november – 21. detsember

Meeldivalt stabiilne nädal, mil õnnestub asjad plaanide kohaselt ellu viia. Sõprade ja mõttekaaslastega koos läbimõeldult tegutsedes on võimalik saavutada pikaajalist edu. Hetketujude ajel ei tohiks praegu tegevusse tormata, eriti ohtlik on järskude muudatuste tegemine raha- ja tööasjus.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Jõudu tundub lõpmata palju olevat, silmapiiril terendab nii mõnigi ahvatlev võimalus. Oled kartmatu ja riskialdis, kipud ohtudest mööda vaatama. Läbimõtlematu jõuline tegutsemine võib su laeva kiiresti karidele viia. Liigu edasi ettevaatlikult, hoia pea selge. Nii jõuad sihile.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Oskus meeldivalt suhelda ja hea vaist annavad sulle eduvõimalusi rahaasjus ja ärilistel läbirääkimistel. Sõbrad on sulle kindlaks toeks, tuues sind maa peale siis, kui kipud liig uljaks muutuma. Omajagu ettevaatust tuleb nüüd kasuks. Eriti juhul, kui viibid kohas, mis on sulle uus ning kus tutvud võõraste inimestega.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Loominguline tegevus pakub naudingut ja edeneb hästi, sind võib haarata inspiratsioonitulv. Ka töö- ja rahaasjad sujuvad kenasti, kui toetud varasematele teadmistele ja pead hoolega reeglitest kinni. Sõpru tuleb aga hoolega valida. Tõeliselt usaldusväärsed on vaid need, kes on seda aja jooksul tõestanud.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee