Liikuma! Tosin igapäevast tegevust, mis aitavad vaevata kaloreid põletada

Mõnikord on inimeste päevakava tõesti nii tihe, et lihtsalt ei ole aega jõusaali minna või oled väsinud ja tunned, et täna ei ole sa võimeline tund aega intensiivselt trenni tegema. Siin on kolm lihtsalt asja, mida sa saad teha iga päev ja sa ei vaja selle jaoks eraldi varustust või lisaaega, et minna jõusaali.

Kuidas innustada last iga päev aktiivselt liikuma?

Lapsed armastavad liikuda – joosta, mängida, tantsida, hüpata ja ronida. Neile on sündides kaasa antud loomuomane tahe olla kehaliselt aktiivne. Kuna meie kultuuriruumis on levinud arvamus, et hea laps on see, kes püsib paigal, siis hakkab kahjuks teatud eas soov aktiivselt liikuda vaikselt raugema – tihtilugu juhtub see just üleminekul lasteaiast kooli.