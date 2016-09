Stella McCartney sügisesed päikeseprillid mängivad loomamustritega

Vintaažilikele vormidele lisab tänapäevasust Falabella-kett raamidel ning truuks on jäädud sügistoonidele – sinine, veinipunane, konjakitoonides leopardimuster.

Stella ise ton väga rahul, et on suutnud ka päikeseprillide kollektsiooni juures jääda truuks oma keskkonnaarmastusele. «Kõige keerulisem oli kogu protsessi juures ehk see aeg, mis kulus uuringutele ja testimisele, et valmistada kvaliteetne toode, mis peaks vastu, kuid samas näeks välja just selline, nagu me tahtsime saavutada,» räägib Stella. «Meie päikeseprillikollektsioon on valmistatud bioatsetaadist, mis on üle 50 protsendi looduslik ja ma olen selle üle väga uhke.»

«Me tahame oma päikeseprillidega meelde jääda, kuid samas tahame, et need oleks kantavad ja ajatud. Me püüame leida tasakaalu selle vahel, et meil on asjad, mis kestavad igavesti ja samas on meil ka asju, mis on rohkem trendidest mõjutatud.»

Stella Essentials / Stella McCartney

Stella Essentials üllatab julge liblikamustriga. Hind algab 170 eurost.

Stella Falabella / Stella McCartney

Stella Falabella julge Falabella-kett lisab retro-look'ile modernsust. Hind algab 350 eurost.