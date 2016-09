Uhke galerii: küünekunst otse New Yorki moelavalt

Küüned olid kui pingevaba tagasivaade 1970ndatesse ja 80ndatesse koos ootamatute viktoriaanlike elementidega, samas ei unustatud ka Libertine’i mässavat punk-rokk kollektsiooni. See energiline koostöö tõi läbi klassikute kaasaegse taaselustamise moepilti värske, järsu energia.

«Libertine’i Johnson Hartigust on saanud justkui pikendus CND perele,» ütles Creative Nail Design’i (CND) kaasasutaja ja stiilijuht Jan Arnold. «Töötades koos juba viiendat hooaega, ei tulnud see üllatusena, et Johnsoni kunstiline visioon sobis ideaalselt meie CND trendiga. Järgmise aasta kevadmood on retro-futuristliku vaimuga, avaldades sellega austust ikoonilisele stiilile, lisades sellele särtsakust ning see on just see, mida me täna moelaval ka nägime.»

CND Disainilabori tunnustatud tiim veetis umbes 300 tundi, et luua käsitsi küünedisaine. Käsitsi maalitud portreed Victoria-aegsest kuninglikust perekonnast, Ameerika riigijuhtidest ning Johnsonist endast olid moonutatud neetide ning erksate värvidega, et saavutada võimsam mulje.

Mõned modellid kandsid laval küüsi, mis olid kaunistatud väikeste helmestega, graafiliste 3D laastukestega, neoonsete neetide, tuttide ja kuldsete kettidega, samas kui mõned aga kandsid vingelt välja küüned, millel kirjas «põrgulikult elegantne» – vihjena Libertine’i kollektsioonis olevatele erkroosadele retuusidele. Omapärasema disaini hulka kuulusid näiteks aga sametised küüned, mis meenutasid karvaseid susse. Isegi Johnsoni armastatud päästekoerad Pocket and Terence tegid moelaval oma etteaste.

«Ma pole eales varem näinud, et uusi küünedisainide ideid esitades läheks üks disainer nii õhinasse, nagu Johnson seda teeb,» ütles CND Disainilabori kunstnik Heather Davis, kes seisab Libertine’i sõu eesotsas. «Ta paneb küünte jaoks paika õige suuna, kujutleb selle kõigile küüntele ning kõrvutab selle moesõus osalevate riidekomplektidega, et panna paika lõplikud komplektid. See on lihtsalt maagiline.»