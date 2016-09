Spetsialist selgitab: kuidas mõjutab alkohol kaalulangetamist?

Mõnikord on täiesti normaalne, et toit on nauding, aga tuleb teha vahet olukorral, kus sa oled päriselt näljane ja olukorral, kui su keha tahab lihtsalt midagi head ja maitsvat.

Seitse kõige suuremat valet, mis takistavad sul õnnelikuks saamast

Pikapeale meie mõtetest saavad uskumused, mis on tore, kui meie mõtted on positiivsed. Vahepeal sisendame endale valesid, mis võivad lõpuks saada reaalsuseks. Mõnevõrra lihtsam on neid valesid endale korrutada, kui vaadata otsa tõele, mis on ebamugav ja valus.

Toidud, mis tekitavad stressi

Öeldakse, et «sa oled see, mida sa sööd» ja see selgitab päris hästi, miks me vahepeal tunneme ennast pärast pitsat või kooki väsinuna, paisununa või vaevleme kõhugaaside käes. Kahjuks, võib toit tekitada stressi, mõjutada meie tujusid, teha meid ärevamaks ja kergesti ärrituvaks.

Kaheksa märki, et su partneril on alkoholiga probleeme

Alati ei olegi nii lihtne aru saada, et lähedasel inimesel on alkoholiga halb suhe. Mõnikord võib partneri joomaharjumus tunduda normaalsena, kuid tegelikult on see läinud üle käte.

Toidud, mis on tervislikud vaid väheses koguses

On sööke, mida kiidetakse taevani ja öeldakse, et need teevad tervisele palju head. Seejuures jäetakse aga märkimata, et see sama hea toit ei ole enam sugugi nii kasulik, kui seda süüa piiramatult.

Kuus võimalikku põhjust, miks sa oled kogu aeg tujukas

Tujukas, tujutu või vihane? Kas sul on vahepeal tunne, et oled pahur ja õiget põhjust nagu ei olegi? Panime kirja mõned võimalikud tegurid, mis võivad tekitada halba tuju.

13 lihtsat tõde söömise kohta, mis annavad elule uue suuna

Kes ei tahaks terve olla? Ei pea just olema toitumisteadlane, et mõista – tervist tasub otsida ka toidust, mida iga päev sööme. Just toidust saab meie keha ainest ehitusmaterjalideks ning oma funktsioonide täitmiseks. Söömine ei ole ainult nauding, see on ka keha vajadus, millele tuleks hoolega tähelepanu pöörata.