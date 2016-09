Nõustaja mures: sotsiaalmeedia normaliseerib emade joomaharjumusi, lapsed on ohus

Üha enam on naisi, kes õhtuti pärast laste magamapanekut valavad endale pokaalikese või kaks veini, et maha rahuneda ja lõõgastuda. «Wine O’Clock» ehk veiniaeg on Corseri sõnul ohtlik nähtus, sest tegelikult kasutavad naised pudelit karguna, et oma päevaga hakkama saada, kuid nii võib sellest välja kujuneda kindel harjumus, kuidas ärevusega hakkama saada, vahendab Daily Mail.

Eriti häirib nõustajat see, kuidas veinijoomist sotsiaalmeedias mitmesuguste humoorikate meemidega propageeritakse. Tema sõnul on paljudel naistel kujunenud kombeks õhtuti veiniklaasiga arvuti taha istuda, et nii oma frustratsiooni välja elada.

«Traditsioonilised toimetulekumehhanismid on kokku varisemas ja emadel on paraku järjest kiirem,» nendib ta. «Nii lähevad nad netti, et teiste emadega suhelda.»

Sotsiaalmeediapostitused, milles tehakse nalja veinirüüpamise üle, võivad nõustaja sõnul teha alkoholi pruukimise vanematele tavapäraseks toimetuleku strateegiaks. See võib omakorda tekitada alkoholist sõltuvust, sest edaspidi ei osata stressi tekitavates ja rasketes olukordades muudmoodi hakkama saada.

2015. aastal Lääne-Sydney Ülikoolis tehtud uuring näitas, et kõige rohkem joovad oma närvide rahustamiseks veini naised vanuses 35-50, keda rõhub pinge nii tööl kui kodus, ja kes ei oska seepeale teisiti stressi maandada kui juues.

Meile võib näida, et paar pokaali veini mõnel korral nädalas ei ole eriline probleem, kuid Corseri sõnul on sel hävituslik mõju lastele. «Lapsed õpivad suhtumist alkoholi oma vanemate pealt,» märgib ta. «Kui lapsed näevad, et veini joomine on tõhus stressimaandaja, siis eeldavad nad automaatselt, et normaalne on isegi nii teha.»

Nõustaja selgitusel tuleb lapsevanematel hästi meeles pidada, millist eeskuju nad oma lastele näitavad ja kuidas laste juuresolekul käituvad, sest tavapärast käitumist peavadki lapsed normaalseks.