Tassike kohvi Viagra asemel?

Rait Kapp testib: milliste koduste vahenditega tõsta seksuaalenergiat?

Paljude asjadega on elus nii, et ega enne ei usuta, kui ollakse omal nahal läbi elatud ja tunda saadud. Internet on täis igasugu ekstreemseid võtteid või meetodeid, et muuta meest voodis, autos või looduses vastupidavamaks. Lihtsalt sellepärast, et seks kestaks kauem, oleks nauditavam ja mõnusam. Olen ise teinud nii-öelda väikest uurimust: millel siis on tõepõhi all ja millel mitte. Kindlasti on ka sadu teisi taimi millega tõsta potentsitaset, kuid toetun oma lemmikutele, sest oma kogemused ja reaalsed mõjud, need on kõige õigemad tunnistajad.