Milline on suhtes ideaalne vanusevahe?

Atlanta Emory ülikooli uuring näitab, et pikema suhte saavutamiseks on olemas ideaalne vanusevahe.

Uuring vaatles 3000 inimest ja leidis, et mida suurem on vanusevahe, seda tõenäolisem on lahkuminek. Viieaastase vanusevahega partnerid läksid lahku 18 protsenti tõenäolisemalt kui samavanused partnerid. 10-aastase vahega partnerite puhul hüppas lahkumineku võimalus 39 protsendile. Kõige lootusetum olukord on aga 20-aastase vanusevahega paaridel, kuna risk lahkuminekuks on 95 protsenti.

Ideaalne vanusevahe suhtes on aga üks aasta, millel on vaid kolm protsenti lahkumineku võimalust. Siiski on tegu vaid statistiliste andmetega ning järgitud mustritega. Iga suhe on erinev ja teised faktorid, nt lapsed, käitumine ja sobivus, võivad samuti lõpptulemust mõjutada.

Üks uurijatest, Hugo Mialon, ütles: «Võib olla, et nende iseloomuomadustega paarid lahutavad suurema tõenäosusega teiste põhjuste tõttu.»