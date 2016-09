Victoria Beckham inspireeris David Hasselhoffi tütart

Hayley Hasselhoff on David Hassellhoffi 24-aastane modellist tütar. Naine tunnistas hiljuti, et Victoria Beckham, kes on disainerina ennast täiesti nullist üles töötanud, inspireeris Hayleyt sama tegema.

Hayley Hasselhoff / London Fashion Week Autumn/Winter 2014 Jonathan Short/AP /Scanpix

Hiljuti lõi Hayley oma esimese kollektsiooni pluss-suuruses naistele ja ta tahab moevaldkonnas jõuda samale tasemele nagu Victoria, kes teeb juba kõrgmoodi. Hayley ütles, et talle meeldivad puhtad lõiked, šikk ja lihtne väljanägemine, mida suurematel naistel on sageli raske saavutada.

Kuna ta ise on olnud pluss-suuruses modell, siis ta teab täpselt, kuidas suuremad naised ennast praegusel ajal tunnevad. Kui ta oli noorem, siis ta oli oma keha osas väga teadlik ja tundis ennast ebamugavalt, sest ta arenes kiiremini kui ta eakaaslased.

Hayley peab ennast praegu täiesti normaalseks ja tal on hea meel selle üle, kuhu pluss-suuruses moetööstus on liikunud. «Järjest rohkem võib laval näha suuremaid tüdrukuid. Kui ma olin 14-aastane, siis ei olnud kedagi eeskujuks, aga praegu on pluss-suuruses tüdrukuid isegi kõrgmoes,» selgitas Hayley.