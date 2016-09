Kuus asja, mida ei tohiks partneri nõudmisel enda juures muuta

Huffington Posti vahendusel toome teieni abielunõustajate ja teiste ekspertide arvamuse asjade kohta, mida nad ei ole mitte kunagi nõus partneri pärast muutma.

Oma suhteid pere või sõpradega

Kui su partner sind armastab, siis ta vähemalt üritab hästi läbi saada sinu sõprade ja perekonnaga. See tähendab, et keegi ei hakka pirtsutama, kui tuleb vanemate juurde õhtusöögile minna. Kaaslase pärast ei tohi ja ei saa loobuda sõprusest ja perekonnast.

Oma vigu või ebatäiuslikkust

Kõigil inimestel on minevik ja kõigil inimesed teevad vigu, mis on meid kasvatanud selliseks nagu me oleme. Partner, kes on sinu aja ja energia vääriline, leiab viisi, kuidas armastada igat osa sinust, kaasaarvatud sinu vigu. Kui su partner ei näe, et teil mõlemal on puudujääke ja kumbki teist pole täiuslik, siis hakkab teie suhe varsti lagunema.

Oma väärtuseid

Ära mitte kunagi loobu oma põhitõekspidamistest. Pidev püüd olla keegi teine, kui sa päriselt oled, on väga väsitav ja pikemas perspektiivis ei vii see kuskile. Mõned väärtused või suhtumised on inimesel välja kujunenud ja teine peab neid aktsepteerima, ükskõik, kas tal on samad väärtused või teised.

Oma elueesmärke

Need eesmärgid, mis sul olid enne, kui sa oma parterit kohtasid, ei tohiks kardinaalselt muutuda. Teil võivad ja ilmselt tekivadki ühised unistused ja eesmärgid, aga nad ei tohiks varjutada sinu isiklikke eesmärke. Need on sellised asjad, millest peaks kogu aeg rääkima, et saada teada, kas teie unistused ja eesmärgid ühtivad.

Omadusi, mis teevad sind eriliseks

Kui kõik sõbrad teavad sind, kui avatud ja humoorikat inimest, siis su partner ei tohiks sinu oleku peale kohkuda. Lisaks on väga suureks ohumärgiks see, kui su kaaslane ütleb, et mõnda peaks sinu juures muutma või parandama. Mõtle enne kaks korda järele, kas sa tahad sellise inimesega oma tulevikku siduda.

Oma kirge või huvisid

Inimesed on palju rõõmsamad, kui nad saavad tegeleda oma huvide ja hobidega ning see õnnelik olek kandub edasi nende suhetesse oma lähedastega. Suhtes olla tekib loomulikult vajadus veeta rohkem aega oma kaaslasega ning oma huvid võivad jääda tahaplaanile, aga nad ei peaks.