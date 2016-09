Kaalust alla korraks või püsivalt saledaks? I osa – milline isiksus oled?

Personaaltreener ja toitumisnõustaja Mirko Miilits toob lugejani moodused, kuidas omal käel või koos professionaali abiga saavutada kestvad tulemused ja vastavalt eesmärgile soovitud kehakaal, paranenud tervis ning vähenenud sisemiste rasvade tase. Muutes ebatervislikud harjumused tervislikeks naudime energiaküllasemat elu!

Säästame närvi, aega ja tervist – alustame targalt

Me oleme igaüks erinev isiksus ja seetõttu tuleb vormi saamisel alustada arusaamisest, kes sa sisimas täpselt oled. Igaühel on oma temperament, personaalsus, murede lahendamise võime ja distsiplineeritus. Seetõttu vajab igaüks iseloomule vastavat lähenemist. Õnneks saame teha veidi üldistusi teadustöö ja kogemuste põhjal ning jagada inimesed nelja peamisse kategooriasse lähtudes kahest olulisest kriteeriumist: motiveeritus ja oskused.

Olenemata sellest, kas võetaks vormi saamise ette omapead või kaasatakse treener/nõustaja, on hea teada oma alguspunkt ja teha targad valikud.

Milline isiksus oled?

I Kõrgelt motiveeritud, heade oskustega – otsi väljakutseid ja õpi ennast kuulama. Lase treeneril delegeerida.

Inimesed, kes on tavaliselt mitmes asjas head ja kes on motiveeritud saamaks paremaks. Sellisele inimtüübile sobib olla iseenda peremees mitte passiivne kaassõitja. Hästi võiks sobida nõustaja/treeneri või ka enda poolt seatud «koduülesanded» ja väljakutsed, mida täita ja soovitav on julgelt ise lisaks uurida ning lugeda huvipakkuvate teemade kohta. Kõrgelt motiveeritud ja heade oskustega indiviidil on tarvis mõista, et edukuse mõõdupuuks saab olema oskus õppida, mõista ja tunnetada, mis töötab tema jaoks kõige paremini. Mida rohkem tegutseda oma sisetundega kooskõlas, seda paremad saavad tulemused.

II Madalalt motiveeritud, heade oskustega – leia tugevad sisemised põhjused muudatuste tegemiseks ja tegutse üks samm korraga. Otsi inspireerivat teejuhti.

Olla milleski hea, kuid tunda endas vähest jõudu tegutsemiseks võib sageli tuleneda sisemisest ja välisest pingest. Tavaliselt kirjeldatakse nii madalalt motiveeritud, kuid heade oskustega inimtüüpi. Ilmselt teavad kõik kedagi oma tutvusringkonnast, kes «kunagi oli nii hea laulja/tantsija/kirjutaja», kuid kes hetkel ei rakenda oma talenti.

Sellele inimtüübile ei sobi kriitiline tagasiside ega hüperaktiivne lähenemine. Edasiminekuks on tarvis leida tugevad sisemised põhjused muudatuste tegemiseks, sest tüüpilised tellitud treeningkavad ja info tundub neile liiga suure tööna.

Üks võimalus on alustada väikeste sammudega ja keskenduda sisekõne küsimustele vastamisega (nendest allpool pikemalt). Oluline on olla inspireeritud ja tunda progressist rõõmu.

III Kõrgelt motiveeritud, väheste oskustega – jaga suur eesmärk perioodilisteks ülesanneteks. Lase treeneril end progresseeruvalt suunata, ära osta endale lühiajalist «treening-toitumiskava elumuutust».

Entusiastlik ja motiveeritud, kuid piiratud oskustega. Olles siin kategoorias, siis tuntakse ennast pidevalt «ülemotiveeritult» ehk tegutsemistahe on sageli suurem tegelikust võimekusest ja teadmistest. Inimesed, kes pidevalt proovivad uusi asju, kuid kellel puudub püsivus.

Tervisealaselt on tavaline olukord, kus tahetakse koheselt mitmeid suuri elustiili muutusi korraga teha ja see viib üsna tihti kurnatuseni ja ei tule kasuks pikaajaliste eesmärkide saavutamisel. Mõeldes uusaastalubaduste peale, siis sellist inimtüüpi võib jaanuaris fitness-klubides ohtralt kohata. Tellitud on uus trenni- ja toitumiskava ning endale suured ootused seatud. Paraku on loobujate hulk väga suur ja õnneks saab seda vältida, kui endaga tuttavaks saada.

Aega ja närvikava aitab säästa, kui peaeesmärk jagada perioodilisteks eesmärkideks ja keskenduda pigem tegevustele kui numbritele. Kui sooviks on kindel number kehakaalu kaotada, siis mõistlik on see enda jaoks täpselt lahti mõtestada. Kas õnnelikuks teeb number või reaalne välimus ja enesetunne? Üleliigse rasvakihi kaotamine kõhupiirkonnast ja number väiksematesse riietesse mahtumine on märksa pikemajalisemaid tulemusi andvad «MIKS-id».

Näiteks võtta ülesandeks jõuda 3 korda nädalas trenni 1 kuu vältel. Järgmisel kuul seada juba uued eesmärgid ja pigem hoiduda ainult kaalunumbri tagaajamisest, sest see ei anna adekvaatset pilti reaalsest progressist ning võib demotiveerida.

Treeneri abi kasutades on soovitatav regulaarselt kohtuda ja progressi hinnata, teha vastavaid muudatusi ja hoida ennast liigsest infomürast.

IV Madalalt motiveeritud, väheste oskustega – vali endale sobiv tegutsemiskiirus ja leia sind kõnetavad usaldusväärsed allikad. Lase treeneril end kindlakäeliselt juhtida.

Siia kategooriasse kuuluvad tavaliselt introvertsed, kinnised ja häbelikud. Tuleb olla endaga aus ja mitte otsida suuri loosungeid ja lubadusi, vaid leida usaldusväärsed allikad/juhendaja, mille abil endale sobivas tempos tegutseda. Liiga tormakas tegutsemine on madalalt motiveeritud ja väheste oskustega inimtüübi jaoks harilikult suurt eneseületamist nõudev ja saab tavaliselt peamiseks takistusteks.

Treeneri valiku puhul on soovitatav eelistada tagasihoidlikuma natuuriga, sest liiga esiletükkiv ja vali juhendaja võib mõjuda pigem pidurdavalt kui abistavalt.

Artikkel ilmus esmakordselt ajakirjas Sport.