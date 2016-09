Kaheksa asja, mis juhtub sinuga siis, kui lõpetad süsivesikute söömise

Loomulikult pole kõik teraviljad üks ja seesama, mistõttu ei pruugi süsivesikute tulihingeline vältimine tuua soovitud tulemusi. Prevention selgitab lähemalt, mis võib juhtuda siis, kui süsivesikute tarbimist piiratakse liiga palju.

Sa kaotad kaalu vee arvelt

Vähendades toidu hulgas süsivesikute osakaalu märgatakse tavaliselt väga kiiret kaalukadu. Sel puhul võib rõõmujoovastus olla ennatlik, sest kaal ei kao mitte rasva vaid vee arvelt. «Süsivesikuid talletatakse kehas glükogeenina, iga süsivesiku gramm talletab oma raskusest kolm või neli korda rohkem vett,» selgitab dieetarst Marie Spano, kelle sõnul kaotab keha vee arvelt päris palju kaalu, kui süsivesikuid juurde ei sööda ja keha hakkab energia saamiseks kasutama glükogeenivarusid.

Tekib tunne, nagu jääksid grippi

«Aju saab peamiselt energiat süsivesikutest,» ütleb Spano. «Kui süsivesikuid süükase väga vähe, saab aju vaid napilt kütet, eriti kuna glükogeenivarud on otsakorral.» Lõpuks, kui glükogeen on otsas, hakkab keha energiaks kasutama keharasva ja toimib tänu ketoonidele. Selle tulemuseks on halb hingeõhk, suukuivus, väsimus, nõrkus, pearinglus, unetus, iiveldus ja hajameelsus. Tekib halb enesetunne, mida võib võrrelda grippi jäämisega. Lõpuks kohaneb organism ketoonidel toimimisega ja enesetunne võib paraneda. Siiski pole see Spano sõnul parim energiaallikas.

Söögiisu vaibub

Rafineeritud süsivesikud on kurikuulsad selle poolest, et tõstavad ja langetavad järsult veresuhkru taset. Selline tugev kõikumine tekitab suurt söögiisu, millest on raske üle olla. Selleks, et isusid vältida, tuleks süüa kiudainerikkaid täisteravilju.

Südamehaiguste ja diabeedi risk kas langeb või tõuseb

Vahe oleneb sellest, milliseid süsivesikuid sa endale keelad. Näiteks leiti ühes 2014. aastal avaldatud uuringus, et rafineeritud süsivesikute tarbimine tõstab südamehaiguste ja teise tüübi diabeedi riski, kuid täisteravilju sisaldavate toitude söömine parandab kolesterooli taset ja vähendab nii südamehaiguste, insuldi, rasvumise kui teise tüübi diabeedi riski. Valik on lihtne.

Energiatase langeb

Täisteraviljadest saab palju rauda, magneesiumi ja B-vitamiini, mida kõike läheb energiataseme hoidmiseks vaja. Spano sõnul on paljudel niigi suur magneesiumipuudus ja kuna süsivesikud on keha eelsitatuim energiaallikas, siis selle puuduse korral aeglustub ka rakutöö.

Kõht jääb kinni

Teraviljad on üks suurimaid kiudaineallikaid. Kiud ehk taime mitteseeduvad osad aitavad stabiliseerida veresuhkrutaset, vähendavad rasvumise ohtu ning kaitsevad krooniliste haiguste eest. Peamiselt aga aitavad need regulaarselt kõhul läbi käia.

Sa muutud väga tujukaks

Ja mitte ainult selle pärast, et sa ei saa süüa seda, mida tegelikult tahaksid. Süsivesikud mängivad rolli ka aju heaolu-neurotransmitter serotoniini taseme juures. Kui sa ei luba endale isegi tervislikke süsivesikuid, kannatab selle all ka sinu vaimne tervis.

Sa ei jaksa enam trenni teha

Spano selgitusel on kehal koormuse talumiseks vaja kütteks ikka süsivesikuid ja seda nii kestvus- kui vastupidavustreeningu puhul. Kui trenn on kehv, on ka tulemused kehvad. «Kui süsivesikuid üldse ei tarbita, kaob jõud ära,» ütleb Spano, kelle kinnitusel energiatase taastub, kui süsivesikute osakaalu toidulaual tõsta.