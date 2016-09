Meestele: kuus viisi, kuidas stress teid mõjutab

Everyday Health on kokku lugenud kuus põhjust, miks tuleks meestel stressist hoiduda.

Stress võib muuta mehe maitset naiste suhtes.

Briti uuring, mis sooritati 81 mehega, näitas, et mehed, kes on just lõpetanud kõrge stressilävega tegevuse, näevad lopsakama kehaehitusega naisi atraktiivsematena kui need mehed, kes lõpetanud normaalse tegevuse. Mehed teevad stressis olekus rohkem otsuseid, mis raskendavad edasist elu veelgi.

Mehed taluvad stressi halvemini kui naised.

Mehed peavad justkui olema «kivid», stressile immuunsed - või vähemalt selline on iganenud stereotüüp. Ilmunud on aga uuring, et naised suudavad paremini stressiga vastakuti seista. Üks Kanada uurimus, milles osales üle 24 000 täiskasvanu, tõestas, et meestel, kellel puudub kontroll oma töö üle, on suurem oht langeda sügavasse depressiooni. Naistel, kes osalesid uuringus, oli küll risk ärevusele ja depressioonile, kuid väiksemal määral kui meestel.

Suur ärevustase võib olla eluohtlik.

Suurtel elusündmustel, kaasa arvatud töö kaotusel, võib olla surmav tagajärg, avastasid teadlased Montreali ülikoolist pärast 20 miljoni inimese, kes just kaotasid oma töö, analüüsimist. Teadlased avastasid, et meestel, kes olid juba karjääriredelil keskpaika jõudnud, on suurem risk surra töökaotuse tõttu kui naistel ja meestel, kes on jõudnud karjääri tippu.

Stress paneb mehed sööma.

Nagu naistelgi, võib stress mõjutada mehe käitumist ja eluviisi negatiivsel viisil. Kõrge stress võib panna mehi rohkem sööma, kuna sunnib tegema söögikordade vahel pikemaid vahesid. Seetõttu kasvab stressi tõttu ka mehe kehakaal.

Stress on su südamele halb.

Kõrge stress suurendab südamehaiguste riski. Stress võib jätta oma jälje sinu kehasse, tekitades põletikku ja südametrombe.

Stress võib viia rasvumiseni ja diabeedini.

Peale halbade toitumisharjumuste on stress ka ülerasvumise üheks põhjustajaks. Kõrgenenud stressitase võib tõsta ka insuliini hulka organismis, mis omakorda võib tuua endaga kaasa teise tüübi diabeedi.