Kas täiskuu ajal on inimesed segasemad?

Aastasadu on igasugused müüdid ja legendid toetanud inimeste arvamust, et täiskuu teeb kõik natukene segaseks. Kas kuu tõesti mõjutab inimeste käitumist? Teadlased on seda uurinud ja tulemused ei ole sellised nagu legendid on sind uskuma pannud.

Siin on mõned lood, mis täiskuud alati saadavad. Loe edasi ja saad teada, millised on tõesed ja millised mitte.

Täiskuu teeb inimesed segaseks

See on ilmselt kõige populaarsem müüt. Isegi sõna «kuutõbine» vihjab kuule. Teadlased ei leia sellele tõestus, aga inimesed on kergesti mõjutatavamad mentaalsetest probleemidest täiskuu ajal. Mõned uuringud on välja selgitanud, et mentaalsed probleemid võivad olla vastupidi hullemad noore kuu ajal ja vähem murettekitavad täiskuu ajal.

Täiskuu segab und

Selle kohta on teadlased leidnud, et see võib olla tõsi. Inimesed pidavat täiskuu ajal halvemini magama isegi siis, kui nad ei tea, et on parajasti täiskuu.

Täiskuu ajal on inimesed agressiivsemad

See on müüt. Teadlased ei ole leidnud seoseid kuufaaside ja vägivaldse käitumise vahel.

Kuu mõjutab loomade käitumist

Räägitakse, et loomad käituvad täiskuu ajal teistmoodi, aga tegelikult käituvad inimesed loomade suhtes erinevalt kui muidu. Uuringute järgi satuvad inimesed täiskuu ajal loomade tõttu erakorralisse meditsiini rohkem kui muidu, aga see ei ole mitte sellepärast, et loomad oleksid inimeste suhtes agressiivsemad. Asi on selles, et lisavalguse tõttu viivad inimesed oma loomi rohkem välja, mis suurendab tõenäosust, et midagi võib juhtuda.

Täiskuu ajal on inimesed riskialdis

Räägitakse, et inimesed on impulsiivsemad ja vähem ratsionaalsed täiskuu ajal. Kui arvesse võtta erakorralise meditsiini statistikad, siis jah, inimesed võtavad rohkem riske, mille tõttu võib nendega rohkem juhtuda. Üldiselt võiks siiski arvata, et kuul ei ole meie käitumise osas nii suurt rolli, kui meile meeldiks arvata.