Mehed, pange tähele: seitse asendamatut kohtingunippi

1. Ära unusta oma kombeid.

Ära muutu rüütellikuks, kuid ürita näidata, et sa oskad olla džentelmen. Kui sulle meeldib ta välimus, siis maini seda. Võid isegi avada talle ukse või pakkuda enda kätt trepist alla tulles, kuid ära mine liiale. Jäta kindlalt meelde naise silmavärv ja kui sa tunned end mugavalt, siis võid talle samal ajal vaikselt läheneda, kui ta räägib. Kui naine aga taganeb, siis järelikult ei lähe kohting tema jaoks kuigi hästi.

2. Ole enesekindel.

Kõik on esimesel kohtingul närvilised, kuid miski pole rohkem atraktiivne kui killuke enesekindlust. Kui asi jõuab vestluseni, siis ürita jääda enda mugavustsooni tuues lauale teemad, millel saad vabalt kaasa rääkida. Kellelegi ei meeldi olla see, kes räägib terve õhtu vaid enda saavutustest. Kui kahtled teemavalikus, siis küsi naiselt tema huvide kohta.

3. Võta vabalt.

Esimesel kohtingul on joomine lubatud. Selle asemel, et minna restorani, võib minna ka baari, kuid mitte sellisesse, mis asub sinu maja nurga peal. See jätab sinust mugava mulje ning seda tuleks iga hinna eest vältida. Baar on koht, kus naine saab end vabamalt tunda. Koht, kus ei pea nii kombekas olema.

4. Ole ettevalmistunud.

Peamine on olla esimeseks kohtinguks ettevalmistunud. Tuleks käia juuksuris või soeng korda sättida, et mitte välja näha, justkui oleksid alles voodist välja kukkunud. Mees peaks jõudma kohtingule varem, et siis peegli ees ennast taas korda sättida. Esmamulje on kõige olulisem!

5. Küsi teiste arvamust.

Kui sa ei tea, kas oled oma plaanidega õigel teel, siis on targem küsida oma sõpradelt nõu. Kuula, mida su sõbrad su riietusplaanidest arvavad ning küsi erinevate kohtade kohta, kuhu kohtingule minna. Nende arvamuse kuulda võtmine võib sinu jaoks tähendada kordaläinud kohtingut.

6. Silmad kaaslasele.

Pea meeles, et olles kellegagi kohtingul peaks ta olema tähelepanu keskpunktis. Küsi küsimusi, millele vastates saab ta rohkem avaldada iseloomu ja huvisid ning kuula vastuseid. Ära jälgi kella või oma nutiseadet. Hoia oma pilk kaaslasel ja ürita vältida kõrvalepõikeid teiste naiste suunas.

7. Paku, et tasud ise arve.

Kui see on teie esimene kohting, siis pole midagi halba selles, kui mees tasub arve. Kui tekib arve tasumisel vaidlus ja kumbki ei taha arvet tasuda, siis jätab see naisele halva mulje ning suurema tõenäosusega esimese kohtinguga suhtlemine piirdubki. On igati lubatud pakkuda võimalust mõlemal maksta pool arvest, kui käimas on juba mitmes kohting.