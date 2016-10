Nestlé helveste suhkrusisaldus on väiksem kui arvad

Täisterahelbed piimaga on toitev algus sinu päevale ning need võivad kaasa aidata ka tervisliku ja tasakaalustatud toitumise järgimisele. Oleme rohkem kui 10 aastat töötanud selle nimel, et muuta oma toodete retseptid veelgi paremaks, vähendades suhkru ja soola hulka ning suurendades kiudainete ja täistera sisaldust. Nüüdseks ongi rohelise ribaga tähistatud Nestlé helveste pakkides täistera nr 1 koostisosa. Lisaks on enamikule meie helvestest lisatud vähemalt viis vitamiini ja kaks mineraaltoitainet, mis annavad juurde nende toiteväärtusele.

Hommikusöögihelbed sisaldavad suhkrut erinevate põhjuste tõttu – suhkur lisab täisterale magusust ning sel on oma roll mängida ka hea maitse, krõbeda tekstuuri ja värvuse saamisel. Soovitatav 30-grammine Nestlé helveste portsjon sisaldab umbkaudu 2 tl suhkrut 12st teelusikatäiest päevas soovitatud lisatud suhkru kogusest ning see hulk mahub soovitatava päevase tarbimiskoguse raamidesse (põhinedes WHO juhtnööridele, 10% 2000 kcal toitumisnormi energiasisaldusest).

Tasakaalustatud toitumine tähendab, et päevas tarbitakse inimesele vajalik kogus energiat ja toitaineid (sõltuvalt inimese elustiilist ning liikumisaktiivsusest). Meie soovitatavas portsjonis (30 g) olev suhkru kogus on sama suur või isegi väiksem kui teistes tüüpilistes hommikusöögi variantides, näiteks puuviljajogurtis või -mahlas või moosiga röstsaias. Ka süsivesikud on inimesele vajalikud toitained, sest annavad energiat kogu kehale ja eriti just ajule. Suhkur on näide lihtsast süsivesikust, millele on iseloomulik magus maitse. Tasub ka tähele panna, et lisaks meeldiva maitse ja tekstuuri andmisele tagab suhkru lisamine toitudele ka selle ohutuse ning kvaliteedi, sest suhkrul on ka säilitavad omadused.

Sageli räägitakse süsivesikute kahjulikkusest, kuid kas see on ka päriselt nii? Vastupidi, meeles tuleks pidada, et need on aju ja keha jaoks vajalikuks kütuseks. Vahet tuleb aga teha süsivesikute erinevatel tüüpidel. Eksperdid soovitavad nn heade süsivesikute allikana täistera, mitte rafineeritud teravilja, sest töötlemise käigus lähevad paljud kasulikud toitained kaotsi. Täistera, mis on enamikus meie helveste nr 1 koostisosa, sisaldab kiudaineid, mikrotoitaineid ja polüfenoole. On fakt, et täistera aitab vähendada südamehaiguste riski, mõjub positiivselt kehakaalu kontrollimisele ning aitab vähendada ka II tüübi diabeedi riski. Rohelise ribaga karbis olevate Nestlé helveste puhul on garanteeritud, et iga 30-grammine portsjon sisaldab vähemalt 8 grammi täistera.

Viljaterad / Nestlé

Teine hommikusöögihelbeid ümbritsev müüt on see, et need on täis suhkrut. Tegelikult sisaldavad Nestlé helbed vähem suhkrut kui teised levinumad hommikusöögid, nagu saiakesed või moosisai. Hommikusöögihelvestest saab päevase toitumise normist vaid tagasihoidliku koguse. Täpsemalt, Nestlé helbed annavad umbes 4–6% päevasest täiskasvanutele soovitatud lisatud suhkru kogusest.

Hommikusöögihelbed sisaldavad suhkruid, millest osa pärineb teraviljast ja osa on juurde lisatud, et tagada toote õige maitse ning tekstuur. Kui helbeid piimaga süüa, annab helveste portsjon vähem kui 2 teelusikatäit lisatud suhkrut.

Nagu näha, on Nestlé helbed üheks maitsva ning tasakaalustatud hommikusöögi variandiks, mille suhkrusisaldus mahub päevase soovitatava koguse hulka. Proovi järele – lase Nestlé helvestel oma hommikud lihtsaks ja toitvaks muuta!