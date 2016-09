Kuidas olla parem sõber?

Sellele annab vastuse Sophia Dembling endaalgatatud rubriigis «Introvertide nurk», vahendab Psychology Today.

Kas sa võtad oma sõpra enesest mõistetavana? Kui vastus on «ei», siis oled õigel teel. Kui sa oled piisavalt mures oma sõbra heaolu pärast, siis see näitab, et sa hindad teie sõprust. Pealegi, kui sa võtaksid oma sõpra enesestmõistetavana, on kaheldav, et mõte tema heaolust sulle pähe jõuakski.

Introverdid ei vaja enda ellu palju inimesi, kuid see tähendab, et suhted peavad olema head nende inimestega, kes juba on meie ellu tulnud. On loomulikult ka introverte, kes meelsamini räägivad kodus koeraga kui teiste inimestega, kuid emotsioonidest tulvil elu elamiseks on kõrvale vaja inimesi, kes teevad sind õnnelikuks.

Mõned introverdid aga ootavad, et sa näeksid vaeva nendest informatsiooni välja tõmbamisega. Tuleb meeles pidada, et on olemas kuldne kesktee, mida järgides võib viia sõprussuhted, mida sa tõeliselt hindad, eluteel edasi.

Oht on aga selles, et äkki ei pinguta sa sõpruse nimel piisavalt. Sa tunnetad enda ja selle sõbra vahel, kes sa oled ja sõbra vahel, kes sa tahaksid olla, aina suuremat distantsi. Selle vahe vähendamiseks pead sa end sõbrale avama.

Rääkides oma tunnetest seoses sõprusega viid sa sõpruse uuele tasemele, isegi siis, kui sõbra arvates oledki juba parim sõber, kes ei pea midagi muutma. Oma tunnetest rääkimine on ainult kasulik, nii sulle kui ka sõprusele.