Pisikesed printsid ja printsessid teevad moevõistlustel ilma

Naine, 40+: peaaegu armastuskiri mehele, kes seisab naise taga

Elu on igas hetkes, enamasti on sekundi murdosa tagantjärele kõige täpsemalt ja kõige rohkem kirjeldatud mõõtühik, mis märgib mõne uue ajajärgu või lausa ajastu algust. Ma olen alati arvanud, et sekundi murdosa juhtub dramaatiliselt või vähemalt saabub suure pauguga; et selles on mingi teatraalne saatuse sõrme puudutus. Selgub, et kõik võib juhtuda ka nähtamatult, hapra jalaga silma võrkkesta lõhki rebides.