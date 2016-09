Naine, mis sa vannud!

Wrike poolt tehtud uuringus selgus, et 1500st inimesest 66 protsenti vannuvad aeg-ajalt töö juures. Küsitleti inimesi erinevatelt aladelt ja erinevatelt positsioonidelt, vahendab Glamour. Kusjuures ainult ühe protsendilise vahega vannuvad tööl rohkem mehed vastavalt 67 protsenti ja naised 66 protsenti. Huvitav on see, et natukene rohkem kui neljandik mehi ütles, et neid häirib, kui tööl keegi vannub, aga ainult 18 protsenti naisi häirivad vanduvad töökaaslased. Kas näed topelt standardit meeste puhul?

Uuringu järgi selgus, et vandumine ei ole otseselt suunatud kellegi solvamiseks, vaid 39 protsenti ütlesid, et see aitab neil oma ideed paremini edasi anda, 36 protsenti ütlesid, et eesmärk on näidata, kui kirglikud nad oma idee suhtes on ja 34 protsenti arvasid, et ühine keel seob meeskonnaliikmeid. Tundub, et keegi ei vannu selleks, et olla pahatahtlik ja teist sõimata.

Ainult 15 protsenti naistest olid valmis vandumise pärast kaebust kirjutama. Tuleb välja, et vähemalt Ameerikas on see täiesti tavaline, et kontoris aeg-ajalt vannutakse ja selle vastu ei ole mõtet võidelda.