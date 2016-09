Uuring: seda tüüpi naine peletab mehed eemale

Varssavi majandusülikoolis viidi läbi uuring, mille põhjal selgus: mehi hirmutavad targad naised. Jah, te lugesite õigesti: teadlased avastasid, et kui naine näitab end teatud intellektitasemel olevana, siis ei mõju ta enam mehele ligitõmbavalt ja positiivsed korrelatsioonid naise atraktiivsuse osas vähenevad, vahendab Hello Giggles.

Sellele järeldusele jõudmiseks koguti kokku 500 inimest, kel lasti osaleda kiirkohtingutel ning kus neil paluti hinnata oma partnerite atraktiivsust ja intellekti. Iga mõne minuti järel pandi neid paari järgmise inimesega ning seejärel küsiti, kas nad tahaksid uuesti temaga kohtuda. Kurb on see, et tulemused näitasid: on kindel punkt, kus mehed ei hinda enam naiste intellekti positiivselt.

Lihtsalt öeldes ütleb see uuring meile, et mehed tahavad arukat ja tarka naist, kuid ainult teatud määrani. Mis on muidugi naeruväärne, nii et pidagem kõik ikka meeles, et me kõik oleme väärt partnerit, kes hindab nii meie välimust kui ka seda, mis kõrvade vahele jääb.