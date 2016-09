Neli viisi, kuidas teha kindlaks, kas sul on enesehinnanguga probleeme

Dr Jill P. Weber on välja selgitanud neli viisi, kuidas teha kindlaks, kas inimesel on enesehinnanguga probleeme, vahendab Psychology Today.

Harva tunned ennast mitte eneseteadlikuna.

Kui sa tunned end tihti halvasti, siis oled sa arvatavasti liialt keskendunud, mida teised sinust arvavad. Kui oled seltskonnas, siis mõtled pidevalt sellele, kuidas sa teistele silma jääd. Seejärel arvad sa kohe kõige hullemat: «pole piisavalt tark», «pole naljakas», «liiga igav». Selletõttu ei tunne sa ennast enda kehas mugavalt. Olles madala enesehinnanguga ootad sa teistelt, et nad vaatavad sind sama pilguga, nagu sa end vaatad – arvustades igat su sammu.

Sa mõtled liialt oma suhetele.

Kui sa ei tunne ennast väärilisena, siis eksisteerid ainult emotsionaalselt tühjal kujul. Sisimas sa tead, et sa pole midagi väärt. Sa kardad, et inimesed sinu ümber saavad jälile sinu mittetäiuslikkusele. Seega sa teed ületunde suhete kallal, mis sul on. Kui suhe hakkab kasvõi hetkeks jahtuma, tekib tunne, et kogu maailma variseb kokku. Sa võtad enda õlgadele ülesande tuua suhe kõikidest raskustest läbi, kas või omaenda heaolu ohverdades.

Kui midagi halba juhtub, süüdistad sa ennast.

Kui sind tabab tagasilöök, mida mõnikord kõik inimesed peavad elus läbi elama, olgu selleks siis töökaotus, negatiivne vastukaja, lein või rahalised raskused, siis süüdistad sa sellest iseennast. Sind hakkab vaevama häbitunne ja lased oma pähe negatiivsed mõtted. Sa ei ole võimeline võtma vastu väärtuslikku tagasisidet või probleemidele lahendusi. Seejärel muutuvad järgnevad tagasilöögid veel rohkem laastavateks.

Oled äärmiselt ebakindel.

Harva on sul tunne, et tead, mida edasi teed. Selle asemel sa kahtled endas ning analüüsid igat oma sammu. Sa otsid teistelt arvamust ja hinnanguid, mis peaksid sul aitama mitte enam vigu teha. Vahest märkad, et sinu tehtud otsused ei peegelda sinu tegelikku isiksust, kuid kardad teha vigu ning langeda endale omaseks saanud eneseviha mustrisse.