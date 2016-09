Kui sa kannad oma sädelevat küünelakki küünte peale samamoodi nagu tavalist küünelakki, siis see on vale. Glamouri vahendusel leitud videost on näha, et esiteks tuleb küüntele kanda läbipaistev küünelakk, seejärel on valikuline kasutada vedelat lateksit, et kaitsta nahka ja viimaks tuleb käsna abil peale kanda sädelev küünelakk.

Vaata lähemalt videost. Pidude hooaeg võib nüüd igatahes alata!