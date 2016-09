Mehed räägivad: seitse asja, mida me suhtelt ootame

The Good Men Project on reastanud seitse asja, mida mehed suhtest ootavad, kuigi tegelikult pole vahet – need on vajadused, mida esineb nii meestel kui naistel ning mis võivad puudu olla igast suhtest. Tuleks punkt panna lõpututele tülidele, mis tulenevad vähesest suhtlemisest ja nendele üksikutele öödele, mil partneri kaissu pugeda ei ole lubatud.

Ülista ja kiida.

Meeste on kurikuulsalt habras enesehinnang. Me tahame kindlustust enda, karjääri, meie oskuste ja välimuse kohta. Kuigi mehed tahavad vähem kiidusõnu kui naised, ei tohiks ära unustada, et kiidusõna pole kunagi halb asi. Boonus: mida rohkem sa mehe positiivseid külgi kiidad, seda rohkem sa neid ka näed.

Austa.

Mehed tunnetavad austust armastusena. Kui sa pidevalt halvustad neid asju, mida mees võtab enda iseloomuga põimununa, siis on mehel väga raske õppida sind armastama ja usaldama. Kui mehe partner ei suuda austada mehe valitud teed, siis ainuke tunne, mida mees tunneb, on vajadus naisest eralduda.

Seksuaalne ühtivus.

Mehi ja naisi ühendab seks ja suhtlus. Naisi ühendab meestega rohkem vestlus ja mehi naistega seks. Paljud naised ei pruugi teada, et kõige kergem viis panna meest tundma end armastatult, on temaga vahekorda astuda, selle pinnalt tõusvad tülid võivad suhtes saatuslikuks saada. Parem on küsida mehe käest, mis täpsemalt tekitab temas tunde, et ta on armastatud.

Emotsionaalne intiimsus.

Väga varajasest east õpetatakse meestele nõrkuse mitteväljanäitamist. Mehe partner on justkui padi, kuhu mees saab panna oma pea, et seejärel oma emotsioonid valla lasta. Sarnaselt naiste seksuaalsuse väljanäitamisega läheb meestel vaja aega emotsionaalsuse vabaks laskmisega. Kui ta esimest korda sinu ees nutab, siis ta vajab õlga. Kui sa lükkad sellel hetkel mehe eemale, siis eemaldub ta mingil määral suhtest usalduse kadumise tõttu.

Ruum.

Naistel on kombeks tahta rohkem aega mehega koos veeta ning meestel omakorda rohkem aega olla oma mõtetega. Väga raske on saavutada tasakaalu ja alati on olukordi, kus mehed või naised pole seetõttu õnnelikud. Sageli juhtub ka, et naised lahendavad oma probleeme rääkides tuttavate ja lähedastega, kuid mehed lahendavad pigem oma probleeme üksi olles. Mees on palju õnnelikum, kui tal on aega endale pühendada ja saab naasta naise juurde, kui ta on selleks valmis.

Füüsiline puudutus.

Mehed vajavad pidevalt puudutusi ning tihtilugu pole see seksuaalsest vajadusest tingitud. Õrn puudutus kaelal või pai on mehele justkui armastuse sõnumiks. See ütleb mehele palju, kui keset oma tegemisi sa mitte ei sega teda, vaid lihtsalt näitad oma hoolivust.

Kindlus.

Mõlemad sugupooled tahavad, et suhtes oleks kindlus. Mida rohkem tunneb mees, et tema partner on pikemaks suhteks valmis, seda kiiremini suudab mees oma naisele end avada. Aga kindlustunne on veelgi tugevam, kui naine kiidab heaks mehe eluvalikud, kui ta saab endale vajalikud puudutused ja kui tal on lubatud veeta aega oma sõpradega ilma, et iga poole tunni tagant tuleks kontrolliv telefonikõne. Mehe jaoks on suhe kindel vaid siis, kui naine on nõus astuma vajalikud sammud armastamaks meest viisil, mida mees kõige rohkem vajab. Ja selle kõige alus on oma vajadustest ausalt ja otsekoheselt rääkimine.